Red Bull brengt in Japan een eerbetoon aan vertrekkend motorleverancier Honda. Het is het laatste Japanse Grand Prix-weekend waarin Red Bull en Honda samenwerken, voordat de motorfabrikant in 2026 met Aston Martin aan de slag gaat. Yuki Tsunoda, die al jarenlang door Honda wordt gesponsord, maakt zijn Red Bull-debuut in de eenmalige speciale livery.

Red Bull gebruikt al sinds de begindagen van de renstal blauw en rood voor hun bolides, maar daar komt tijdens GP Japan eenmalig verandering in. De RB21 zal er anders uitzien op Suzuka, met een opvallende witte kleur voor de bolide als eerbetoon aan vertrekkend motorleverancier Honda. Verwacht wordt dat de RB21 volledig wit zal zijn, met het logo in het rood en blauwe accenten op de voor- en achterkant van de auto.

Het is de laatste keer dat Red Bull met Honda als motorleverancier de Japanse Grand Prix rijdt. Honda werkt vanaf 2026 samen met Aston Martin. Red Bull gaat zelf vanaf volgend jaar, met hulp van Ford, hun eigen motoren ontwikkelen via Red Bull Powertrains.

Naast de speciale livery is het Grand Prix-weekend in Japan ook voor een andere reden extra bijzonder voor Honda. Yuki Tsunoda maakt dan namelijk zijn debuut voor de Oostenrijkse renstal. Honda sponsort de coureur al jarenlang, en zou naar verluidt ook een rol hebben gespeeld bij Tsunoda’s Red Bull-promotie.

De laatste keer dat Red Bull met een witte livery reed, was tijdens de Grand Prix van Turkije in 2021. De livery zou eerst voor de GP Japan 2020 gebruikt worden, maar vanwege de COVID-pandemie werd die race toen geannuleerd. De inspiratie voor de livery was toen de Honda RA272-auto. Richie Ginter won in 1965 daarmee de eerste Formule 1-zege voor Honda. Hoe de livery voor de GP Japan er precies uit gaat zien, heeft Red Bull nog niet bekendgemaakt.

De laatste keer dat Red Bull met een witte livery reed was tijdens de Grand Prix van Turkije in 2021. Max Verstappen en toenmalig teamgenoot Sergio Pérez behaalden toen een dubbelpodium, achter Mercedes’ Valtteri Bottas (Getty Images).

