Red Bull kan het aankomende seizoen ervan uitgaan dat ze altijd en overal hun elektrische apparaten kunnen opladen. Het Oostenrijkse team is namelijk een samenwerking aangegaan met mophie, een bedrijf gespecialiseerd in het produceren van opladers en powerbanks. Het Amerikaanse bedrijf wordt een ‘Official Team Supplier’, en werkt samen met de renstal aan een speciale productlijn.

Voor hoelang Red Bull en mophie precies gaan samenwerken, is niet bekendgemaakt. Het zou wel gaan om een meerjarig contract tussen de twee bedrijven. Naast dat het powerbanksbedrijf dus opladers gaat leveren aan de renstal, komt er ook een lijn met speciale limited-edition Red Bull-producten.

‘Opgeladen voor de overwinning’

Red Bull-teambaas Christian Horner is in ieder geval enthousiast over de samenwerking met mophie. “Het Formule 1-seizoen is een intensieve reis over de hele wereld, en het hebben van de juiste uitrusting maakt een groot verschil”, vertelt de teambaas in het persbericht. De Brit is daarom blij om het Amerikaanse bedrijf aan boord te hebben. “Deze samenwerking gaat verder dan alleen producten. Het draait om ons opgeladen houden voor de overwinning.”

Ook Ross McIness, directeur van mophie, kijkt uit naar de ‘cruciale’ samenwerking met de ‘dynamische’ Oostenrijkse renstal. “De limited-edition serie van draagbare energieproducten, geïnspireerd door verschillende bestemmingen, is een spannend initiatief dat onze gedeelde passie voor innovatie en prestaties weerspiegelt.” Wanneer de limited-edition serie in de winkel ligt, is nog onbekend.

