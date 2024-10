Er zijn grote zorgen over de ontmanteling van het Formule 1-team van Red Bull. Steeds meer kopstukken verlaten de renstal en de RB20 wordt inmiddels links en rechts ingehaald op de baan. Is dit het einde van de hegemonie van het succesvolle team? “Misschien is het zelfs wel het einde van Red Bull in de Formule 1”, voorspelt Jeroen Bleekemolen in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

Eerst de leegloop binnen Red Bull, hoe valt dat te verklaren? “Zoals Helmut Marko al aangaf is het logisch dat je wordt leeggekocht. Het is keiharde topsport op alle vlakken”, zegt Bleekemolen. “Andere teams proberen die mensen te leuren en kijken wie ze kunnen krijgen. Zo zijn al die teams ook uiteindelijk uit elkaar gevallen, kijk naar Williams en McLaren.”

“Het ene lokt het andere ook uit”, vult verslaggever Gerard Bos aan. “Als de een weggaat, gaat de ander misschien ook even een deurtje verder kijken. Het is toch een soort van domino-effect. En die hele onrust rondom Horner aan het begin van het seizoen doet toch ook wat, dat heeft Jos Verstappen ook al aangegeven. Dat kan niet anders dan invloed hebben.”

“Misschien is het uiteindelijk wel het einde van Red Bull in de Formule 1. Niet dat ze zo de stekker eruit trekken, maar er speelt zoveel. Als alles uit elkaar valt, en Verstappen gaat weg, dan gaat het procentueel gezien een stuk minder. Want dan sta je niet tweede met deze auto, kijk naar Pérez, maar dan sta je een verder naar achteren. Als ze dan in het middenveld rijden met de vier auto’s die ze hebben en de andere tak meer wil inzetten op een andere sport, dan zouden ze zomaar uit de Formule 1 kunnen stappen.”

