Red Bull-teambaas denkt dat Daniel Ricciardo nog steeds de kwaliteiten bezit om voor een topteam in de Formule 1 te rijden. Maar eerst moet de Australiër volgens hem ‘zijn inner dog’ terugvinden, vrij vertaald: het dier in zichzelf.

Ricciardo keerde dit seizoen als reservecoureur terug bij Red Bull Racing, het team waarvoor hij in het verleden succesvol was en zeven races won. Na zijn vertrek bij Red Bull naar Renault en later naar McLaren ging het snel bergafwaarts met de prestaties in de auto. Voor McLaren won hij overigens nog wel één keer een race, in 2021 op Monza.

Passie voor de sport

Christian Horner zegt dat hij Ricciardo heeft aangespoord om de passie voor de sport terug te vinden, evenals zijn honger naar succes. “Als hij die weer heeft gevonden zullen we zien waar dat hem brengt”, aldus Horner tegen meerdere media.

De Red Bull-teambaas stelt dat hij Ricciardo niet uit de sport wilde zien verdwijnen na twee moeilijke jaren bij McLaren. Hij gelooft nog altijd in Ricciardo, benadrukt hij. “We hebben hem teruggehaald, omdat ik voelde dat Daniel nog niet klaar was met de Formule 1. Ik denk dat hij de afgelopen jaren de liefde voor de Formule 1 is kwijtgeraakt, die moet terug. De Daniel die eind vorig jaar terugkwam was niet iemand die we herkenden, je weet wel, de grote glimlach en de grote persoonlijkheid.”

In juli – na de Britse GP – zal Ricciardo in actie komen tijdens een bandentest voor Pirelli op het circuit van Silverstone.

