Na vele sessies in de simulator gaat Daniel Ricciardo dan eindelijk de RB19 van Red Bull aan de tand voelen. De Australiër heeft bevestigd dat hij in juli na de Britse Grand Prix een bandentest voor Pirelli gaat afwerken in de wagen waar momenteel Max Verstappen en Sergio Pérez hun successen aaneenrijgen.

“Ik heb in de simulator gezeten, maar zal in juli in de RB19 plaatsnemen na de race op Silverstone voor een Pirelli-test”, bevestigde Ricciardo tegenover ESPN. “En misschien volgt er nog een test na Monza in september. Nog een paar maanden en dan weet ik hoe dat voelt!”

“Ik ben zeker opgewonden om in een snelle auto te rijden, maar ook in een auto die misschien nog steeds vertrouwd aanvoelt. Zo voelt het tenminste een beetje in de sim. Maar ik ben gewoon blij om weer te gaan rijden en om te proberen het team eraan te herinneren dat ik er ooit veel succes heb gehad. En dat ik nog steeds een snelle ronde kan rijden,” vervolgde Ricciardo die van zijn acht overwinningen in de Formule 1, er zeven behaalde met Red Bull.

Ricciardo gaf verder aan dat hij blij is met zijn huidige taken bij Red Bull, maar dat hij dit niet de komende jaren wil blijven doen. “Op dit moment wil ik volgend jaar weer op de grid staan. Ik heb het gevoel dat dit hoofdstuk nog niet is afgerond. Ik blijf op de hoogte van wat er speelt en blijf voorbereid op wat er wellicht komen gaat.”

