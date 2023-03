Red Bull-teambaas Christian Horner heeft met terugwerkende kracht spijt dat hij eerder Pierre Gasly en Alexander Albon ondanks een gebrek aan ervaring voor de leeuwen heeft gegooid als teamgenoten van Max Verstappen bij Red Bull Racing. “Achteraf gezien was het misschien oneerlijk”, erkent de Brit.

Gasly kwam in 2019 over van het zusterteam Scuderia Toro Rosso (tegenwoordig AlphaTauri), waar hij slechts één volledig seizoen had gereden. De Fransman had bij Red Bull grote moeite om zijn draai te vinden en moest in de zomer alweer het veld ruimen ten gunste van Albon. De laatste had echter nog minder ervaring (slechts twaalf races) en kon evenmin in de schaduw staan van Max Verstappen.

In 2021 werd na de twee mislukte experimenten de keuze gemaakt voor de meer ervaren Sergio Pérez. “Het belangrijkste bij de aanstelling van Checo was zijn ervaring”, aldus Horner tegen diverse media. “Het was misschien niet eerlijk tegenover de vorige twee jongens (Gasly en Albon, red.) dat we ze zo vroeg ingezet hebben. Checo had in zijn loopbaan eerder pieken en dalen gekend en veel meegemaakt, waardoor hij een allround-coureur is geworden en een goede teamspeler. Daarnaast heeft hij een goede visie op de ontwikkeling van de auto. Om deze redenen hebben we hem destijds ook gekozen.”

Volgens Horner kan Pérez de uitdaging aan om teamgenoot van tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen te zijn. “Het is moeilijk uiteraard, want Max regeert de Formule 1, maar Checo is volwassen genoeg om daarmee om te gaan. Ik denk dat hij zich wil blijven ontwikkelen en zijn eigen prestaties wil verbeteren, dus het is goed om te zien dat hij competitief is. Hij won vorig jaar twee races en het jaar ervoor één. Hij speelde een sleutelrol voor ons in het winnen van het constructeurskampioenschap.”

Bij de eerste race van het seizoen, bijna twee weken geleden in Bahrein, eindigde Pérez als tweede, achter Max Verstappen. Zondag staat op het Jeddah Corniche Circuit in Saoedie-Arabië de tweede race van het seizoen op het programma.