Pierre Waché – technisch directeur bij het team van Red Bull – ziet zijn eigen team nog niet als de topfavoriet voor aankomend seizoen. De renstal kreeg dit label opgeplakt door onder meer Mercedes-teambaas Toto Wolff, maar volgens Waché zitten de Oostenrijkers juist achter de Zilverpijlen: ‘We zijn zeker niet de maatstaf’.

Het team van Red Bull werd tijdens de eerste testdagen in Bahrein overladen met complimenten. De meest opvallenden kwamen vanaf het adres van Mercedes-teambaas Toto Wolff, die de Oostenrijkers zelfs als ‘de maatstaf’ bestempelde. ‘Een afleidingsmanoeuvre’, aldus Max Verstappen. “Ze proberen de druk te verleggen naar ons”, stelde de Red Bull-coureur. “Wacht maar gewoon af tot Melbourne.”

LEES OOK: Verstappen verdenkt Mercedes van ‘sandbagging’: ‘Wacht maar tot Melbourne’

‘We zij niet de maatstaf’

Pierre Waché, technisch directeur van Red Bull, ziet zijn team zeker nog niet als de topfavoriet. “Wij zijn zeker niet de maatstaf. De top drie-teams – Ferrari, Mercedes en McLaren – zitten voor ons. In ieder geval volgens onze eigen analyse”, legt de topman uit aan de aanwezige media in Bahrein. “Het is in deze fase altijd lastig inschatten, want je weet niet met hoeveel benzine de rest aan boord rijdt en met hoeveel vermogen. Maar wij denken dat we erachter zitten. Aan de andere kant focussen we ons vooral op onszelf.”

De topman weet dat Verstappen geen fan is van de nieuwe generatie Formule 1-auto’s. De Nederlander noemde de nieuwe bolides eerder zelfs ‘Formule E op steroïden’. “Maar uiteindelijk gaat dat om de reglementen en dat is iets voor de FIA en de Formule 1-leiding”, vervolgt Waché. “Mijn doel is om ervoor te zorgen dat hij vooraan kan meedoen. We rijden voor het eerst met een eigen motor en als je ziet wat onze motorenafdeling heeft bewerkstelligd, dan is dat al een enorme prestatie.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.