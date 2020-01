Red Bull verlengt samenwerking met ExxonMobil

Red Bull heeft de samenwerking met brandstofleverancier ExxonMobil met meerdere jaren verlengd. Het team waar Max Verstappen voor uitkomt, werkt al sinds 2017 met de oliemaatschappij waar Esso en Mobil 1 onder vallen.

De nieuwe deal tussen Red Bull en ExxonMobil is voor meerdere jaren. Het is de derde belangrijke deal die Red Bull in korte tijd sluit. Eind november 2019 verlengde het de overeenkomst met motorleverancier Honda tot en met 2021. Begin januari tekende Verstappen een nieuw contract dat hem tot en met 2023 bij Red Bull houdt.

Met het verlengen van de samenwerking blijft Red Bull verbonden aan ExxonMobil. De afgelopen jaren kwam de brandstof al van Esso en verzorgde Mobil 1 de smeermiddelen. De logos’s van Esso en Mobil 1 zullen prominent op de auto’s, overalls, helmen en teamkleding te zien blijven.

“We zijn er als Red Bull heel tevreden mee deze succesvolle samenwerking te verlengen voor 2020 en daarna”, vertelt teambaas Christian Horner. “De afgelopen drie jaar heeft de samenwerking met ExxonMobil positieve resultaten opgeleverd. Hun ontwikkeling van brandstof en smeermiddelen hielp ons vooruit op het circuit.”

ExxonMobil-kopstuk Nigel Searle noemt Red Bull op zijn beurt ‘de ideale partner’. Behalve dat de samenwerking sportief succes heeft opgeleverd, is deze volgens hem ook zeer waardevol voor de ontwikkeling van haar consumentenproducten voor straatauto’s.

We’re excited to fuel our future with ExxonMobil with a multi-year extension to our collaboration with our official fuel, lubricant and technology partner. 👊#F1

— Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) January 23, 2020