Red Bull-teambaas Christian Horner en adviseur Helmut Marko verwachten dat Lewis Hamilton dit seizoen een vierde motor nodig zal hebben en dus ergens in de komende zeven races een gridstraf moet nemen. Horner benadrukt wel dat het een aanname is: “Daar kunnen we natuurlijk niet op vertrouwen.”

Verstappen kreeg in Rusland de vierde motor van het seizoen in zijn RB16B geplaatst, wat hem op een gridstraf kwam te staan omdat deze niet uit de pool van drie motoren komt waar de teams gedurende het seizoen tussen mogen wisselen zonder straf. Hij moest de race noodgedwongen als laatste starten, maar na een indrukwekkende inhaalrace – en wat geluk met de regen in de ontknoping – hield hij met de tweede plaats de schade beperkt. Maar nu wordt er vooral naar Mercedes gekeken, aangezien Lewis Hamilton mogelijk ook nog een vierde krachtbron moet krijgen. Bij Red Bull verwachten ze ook dat er een motorwissel zal plaatsvinden, al blijft Red Bull-teambaas Christian Horner nog wat voorzichtig met die verwachting.

“We zijn niet op de hoogte van dat soort informatie”, zei Horner na de Grand Prix van Rusland. “Maar je zou aannemen dat, met de hoeveelheid motoren die gewisseld worden in hun zusterauto’s en bij klantenteams, ze potentieel een straf zullen krijgen, maar daar kunnen we natuurlijk niet op vertrouwen.”

Red Bull-adviseur Helmut Marko verwacht dat Hamilton wel zal moeten veranderen. “Ik hoop dat onze informatie juist is”, zegt Marko tegen Sky Sports. “Als dat het geval is, dan zou Lewis nog een keer moeten wisselen. Vanaf de laatste plaats starten en dan naar het podium rijden gebeurt niet zo snel. De komende circuits zijn in ons voordeel, met name vanwege de hoogte in Brazilië en Mexico. We moeten nu weer winnen, maar we voelen ons sterk genoeg om opnieuw aan te vallen”, aldus de Oostenrijker.

