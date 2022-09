Red Bull-teambaas Christian Horner acht het niet vanzelfsprekend dat zijn team de resterende zes races zal winnen. Dat zal een ‘enorme opgave’ worden, stelt de Brit, die vooral hoopt dat zijn team constant blijft scoren.

Na de eerste races van het seizoen leek het er niet op dat Red Bull zou domineren, maar na zestien van de 22 races dit seizoen staat de teller van aantal zeges voor het team al op elf. De laatste vijf races stond er geen maat op Max Verstappen, die in Singapore al voor de tweede keer kampioen kan worden.

Daar heeft de regerend wereldkampioen wel wat geluk voor nodig, aangezien hij die race hoe dan ook moet winnen en dan moet hopen dat Charles Leclerc lager dan de achtste plek eindigt. Met Singapore als volgende bestemming betwijfelt teambaas Christian Horner of zijn team de resterende races kan winnen.

Lees ook: Zo kan Verstappen zich al in Singapore voor tweede maal tot kampioen kronen

“Dat is een enorme opgave en er zijn grote verschillen tussen de circuits”, wordt Horner geciteerd door Autosport. “Singapore heeft in vergelijking met Monza de meeste bochten op de kalender. Het is hobbelig, het is een stratencircuit, dus het is een heel andere uitdaging.”

“We bevinden ons in een geweldige positie in het kampioenschap”, voegt Horner toe. “Maar we gaan elke race aanvallen en ons best doen, dan komen de punten vanzelf.” Horner put aan de andere kant vertrouwen uit de zeges op verschillende soorten circuits. “We zijn snel geweest op Spa, Zandvoort, Monza en zelfs Boedapest. Dus op verschillende circuits presteert de wagen echt goed”, aldus de Brit.