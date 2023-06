Red Bull verwacht dat de concurrentie pas bij de Grand Prix van Japan, eind september, eventuele aanpassingen aan haar wagens heeft doorgevoerd naar aanleiding van de ‘sneak peak’ die men kreeg van de vloer van de RB19. Dat zegt Paul Monaghan, hoofd auto-engineering van Red Bull, in een interview met F1i.com .

De vloer van de RB19, het meest bepalende aerodynamische element van de auto, werd in detail bestudeerd door andere teams, nadat Sergio Pérez afgelopen maand in de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco crashte en zijn auto daarna door een kraan van de baan werd getild bij Sainte Devote.

Onder andere bij McLaren en Mercedes gaven ze toe dat ze de beelden van de onderkant van de Red Bull tot in detail zouden gaan bestuderen om na te gaan of er voor hen ergens voordeel valt te behalen. Maar volgens Monaghan zal een ‘onwetende kopie’ van de onderkant van de RB19 weinig doen om het ontwerp van een willekeurige andere auto te verbeteren. Het is immers een onderdeel van een groter geheel, betoogt hij. “Het is niet alleen een stukje vloergeometrie. Het luistert bovendien heel nauw op deze auto’s.”

Complexiteit van de vloer van de RB19

Hoewel de Formule 1-teams onbedoeld werden getrakteerd op duidelijke beelden van de complexe vloer van de RB19, gelooft Monaghan dat de rivalen van Red Bull al lang en breed op de hoogte waren van de details van de onderkant van de wagens van Sergio Pérez en Max Verstappen. “Vergeet niet, mensen dragen vloeren in en uit garages, tillen de voorkant van de auto’s op, dus het is niet alsof het de eerste keer is.”

Lees ook: Red Bull onbezorgd nu Mercedes kostbare informatie heeft

Monaghan: “Ons ontwikkelingspad is redelijk goed uitgestippeld in termen van de timing die we willen halen om dingen in te zetten. Als we het ontwikkelingsplan van iemand anders veranderen, dan vergroten we waarschijnlijk de fasevertraging aan hun kant. Dus rond Japan zullen we zien waar iedereen staat, maar we moeten ondertussen zelf gewoon onze eigen discipline en ons eigen ontwikkelingspad handhaven. Immers, het is alleen onze auto die we kunnen veranderen. We kunnen niet beïnvloeden wat de mensen van andere teams doen. Dus we blijven op onze eigen manier doorgaan en proberen de snelste te zijn.”

Monaghan ziet het als een compliment indien andere teams de aerofilosofie van Red Bull verder kopiëren. “Het is een vorm van vleierij. Er zijn geen auteursrechten, toch?”