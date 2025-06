Red Bull-teambaas Christian Horner onthult dat zijn renstal voorafgaand aan de GP Canada naar wedstrijdleider Rui Marques is gestapt. Aanleiding voor het gesprek met de Portugees waren verschillende opmerkingen van rivaliserende coureurs, waaronder George Russell, over het eventueel uitlokken van een straf voor Max Verstappen. De Nederlander is nog maar één strafpunt verwijderd van een schorsing, en Red Bull wilde koste wat het kost voorkomen dat hun stercoureur in Oostenrijk niet kan starten.

Max Verstappen is zonder al te veel kleerscheuren tweede geworden tijdens de GP Canada. De coureur werd voorafgaand aan de race door adviseur Helmut Marko gewaarschuwd om ‘niets fout’ te doen in Montréal, aangezien hij al elf van de toegestane twaalf strafpunten op zijn race-licentie heeft. Nog een strafpunt erbij in Montréal had zich in een schorsing voor de thuisrace van Red Bull, de GP Oostenrijk, kunnen vertalen. Gelukkig voor zowel Red Bull als Verstappen-fans is er niks gebeurd. Teambaas Christian Horner vertrouwde daar echter van tevoren niet op.

LEES OOK: UPDATE: Protest Red Bull afgewezen, Russell blijft winnaar Canadese GP

De Brit onthult dat Red Bull voorafgaand aan de race met wedstrijdleider Rui Marques sprak om hun zorgen te uiten over de rivalen van Verstappen. De Oostenrijkse renstal was er bezorgd op dat de andere coureurs wel eens de Nederlander zouden proberen uit te lokken tot een straf. Dat zou vervolgens Verstappen dan een raceschorsing opleveren. Red Bull stapte daarom op de vrijdag van de Canadese GP, na de briefing van de coureurs, naar Marques.

Russell

“Ik denk dat het onvermijdelijk was dat er wat mogelijke spelletjes zouden komen,” legt Horner uit aan The Race. “Het is iets dat we na de rijdersbriefing met de wedstrijdleiding hebben besproken. Zo kon de FIA er ook rekening mee houden. Het was namelijk duidelijk dat dit soort dingen kunnen gebeuren. Voor Max was er echter het hele weekend niks aan de hand en hij reed een erg goede race. We zeiden gewoon tegen hem (Marques, red.): ‘Kijk, kunnen jullie het alsjeblieft in de gaten houden. Want er zijn duidelijk opmerkingen gemaakt in de media’.”

LEES OOK: Russell zet Britse schwalbe in om Verstappen straf aan te smeren | Paddockpraat Update

De Red Bull-teambaas lijkt met zijn laatste opmerking onder meer te verwijzen naar de uitspraak van George Russell na de kwalificatie. “Ik kan me nog wel een paar strafpunten permitteren”, zei de Mercedes-coureur toen hem werd gevraagd naar een eventueel openingsgevecht met Verstappen. Uiteindelijk bleken de zorgen voor niks, en reed Verstappen keurig als tweede achter Russell over de finishlijn.

Lees hier alles over GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.