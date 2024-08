Red Bull-ingenieur Pierre Waché legt uit waarom coureurs Max Verstappen en Sergio Pérez minder goed met de RB20 kunnen omgaan dan met voorganger de RB19. De opvolger van topontwerper Adrian Newey vertelt hoe Red Bulls eigen succes het team momenteel in de weg zit.

Red Bull won zeven van de veertien races tijdens de eerste seizoenshelft. Hoewel dat meer is dan ieder ander team, is het een flinke stap terug in vergelijking met 2023. Red Bull-ingenieur Waché legt uit hoe de RB20, de bolide van dit seizoen, een stap voorwaarts is in vergelijking is met zijn voorganger, maar niet helemaal past bij de rijvaardigheden van Red Bulls Verstappen en Pérez.

“Ik denk dat we de lat een beetje hoog hebben gelegd en op sommige gebieden misschien wel te hoog”, vertelde Waché aan PlanetF1. “Dat heeft geleid tot een aantal eigenschappen die niet zijn ontworpen voor de coureurs. De RB20 is een betere auto dan de RB19, maar misschien kunnen we het nog beter doen. Om de coureur zo beter gereedschap te geven om te kunnen vechten.”

Daarnaast hebben andere teams, met name McLaren en Mercedes, grotere stappen gemaakt dan Red Bull. “Het succes komt niet alleen van jezelf. Het komt ook door de relatieve prestaties ten opzichte van de anderen. Vorig jaar hadden we het geluk dat de anderen het niet zo goed deden als dit jaar. Ik denk dat dat ook een aspect is waar we rekening mee moeten houden”, aldus de ingenieur.

Zit Red Bulls eigen succes in de weg?

Red Bull won in 2023 alle races, behalve de Grand Prix van Singapore. Carlos Sainz reed als eerste over de finishlijn op het Marina Bay Street Circuit. Het succes van de RB19 is wat volgens Waché mede heeft bijgedragen aan de huidige vormdip. “De concurrentie is heviger en het is moeilijker om er zeker van te zijn dat de ontwikkeling van het vorige concept ons de beste resultaten geeft. Zeker met wat we (minder, red.) aan aerodynamische ontwikkelingstijd hebben in vergelijking met anderen.” Red Bull krijgt als 2023-wereldkampioen namelijk de minste tijd in de windtunnel.

