Het constructeurskampioenschap wordt het gehele jaar al geleid door het team van Red Bull Racing. Met 14 overwinningen uit 15 races heeft het team uit Milton Keynes een hele grote kans om in Japan zich voor het tweede jaar op rij tot constructeurskampioen te kronen.

Ondanks een matig weekend in Singapore, heeft Red Bull al 597 punten verzameld. Het Team van Max Verstappen en Sergio Pérez heeft momenteel 308 voorsprong op het team van Mercedes. Na de race in Japan zijn er nog 309 punten beschikbaar in het constructeurskampioenschap. Dit betekent dat Red Bull één punt meer moet pakken dan het team van Mercedes om de titel te prolongeren. In 2022 won het team van Red Bull het constructeurskampioenschap in Austin.

Terwijl de strijd om de eerste plek eigenlijk al gestreden is, is het rondom de tweede plek wel nog erg spannend. Ferrari lijkt de stijgende lijn te pakken te hebben en is in Singapore ingelopen op Mercedes. Mercedes heeft momenteel 289 punten en Ferrari heeft er 265.

Lees ook: Tijdschema GP Japan: zo laat beginnen alle sessies