Renault-motorbaas Rémi Taffin stelt dat de motor van de Franse fabrikant op hetzelfde niveau als Mercedes en Ferrari zit. Taffin beweert zelfs dat de Renault-motor beter is dan de krachtbron van Honda, die als enige moet onderdoen voor de andere motoren.

Volgens Taffin heeft Mercedes een inhaalbeweging gemaakt op het vlak van motorvermogen. Dat zorgt voor een spannende strijd tussen de verschillende motorleveranciers. “Wat betreft motorvermogen zien we een nipte strijd met Mercedes en Ferrari. Mercedes ligt net wat achter op ons, Ferrari iets voor. Honda komt ook tekort”, vergelijkt Taffin.

Lees ook: Abiteboul: ‘Ocon bezorgt Renault nieuwe energie’

“We praten vandaag niet langer over verschillen van 50 kilowatt. Het gat tussen Ferrari, Mercedes en Renault is zo’n 5 tot 10 kilowatt”, gaat Taffin verder. Taffin stelt dat de Renault-motor beter is dan de krachtbron van Honda. “Honda ligt misschien zo’n 15 tot 20 kW achter”.

Volgens de motorbaas van Renault heeft de Franse renstal op het vlak van motorvermogen afgelopen jaar dezelfde sprong gemaakt als in de periode 2015-2016. Het verschil zou hem in de efficiëntie van de motor zitten. “De efficiëntie van de interne verbrandingskamer. Het klinkt heel simpel, maar het is echt waar. Hoe efficiënter de verbranding, hoe beter je bent”, legt Taffin uit aan Auto Motor und Sport.

Lees ook: Renault reorganiseert met oog op reglementswijzigingen in 2021