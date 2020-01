Renault-teambaas Cyril Abiteboul zegt dat Esteban Ocon voor nieuwe energie zorgt binnen het team. De jonge Fransman vervangt vanaf dit jaar Nico Hulkenberg bij het team uit Enstone. “Het is een andere dynamiek”, vertelt Abiteboul.

De komst van Esteban Ocon zal Renault goed doen. Dat zegt teambaas Cyril Abiteboul. “Hij zal ons op een andere manier pushen, een nieuwe energie, een nieuwe agressie. Naar mijn mening een volledig positieve energie, ook door de ervaring die hij heeft opgedaan bij Mercedes.”

Het echte werkpunt van Renault is niet het rijdersduo, maar de bolide. “Aan het eind van de dag kunnen we veel veranderen aan de coureurs, maar hetgeen beter moet, is natuurlijk de wagen”, beseft Abiteboul.

Terwijl Ricciardo bij zijn komst naar Renault in 2019 een stap terug zette, is het voor Ocon een stap vooruit. “Hij zit nog steeds in zijn groeifase. Ten eerste komt hij eindelijk terug aan racen toe. Dat is goed”, vertelt de Fransman aan Autosport.

“Hopelijk heeft hij een betere auto dan die waar hij vorige keer mee reed”, gaat Abiteboul verder. “Dat zorgt voor een positieve dynamiek.” Dat staat in contrast met de sfeer die Daniel Ricciardo een jaar geleden met zich mee bracht. “Ik zie meer positieve dingen uit Esteban voortkomen. Het is niet dat Daniel negatief was, want ik waardeer in welke richting Daniel het team heeft gestuurd”, legt Abiteboul uit. “Maar hij zette het team onder druk met de verwachtingen die hij in de media had gecreëerd door naar Renault te komen.”

