Renault vol vertrouwen voor tweede race op Silverstone

Renault heeft vertrouwen in opnieuw een sterk weekend op Silverstone. De Franse renstal kende een goede eerste race op de Engelse omloop. Daniel Ricciardo eindigde op een keurige vierde plaats en Esteban Ocon werd zesde. Het team hoopt op hetzelfde resultaat tijdens de 70th Anniversary GP op Silverstone.

Daniel Ricciardo denkt dat Renault het sterke resultaat van de eerste race tijdens de GP van Engeland dit weekend kan herhalen. Dat zegt hij in de preview van het team van Renault. “Het lijkt opnieuw warm te worden dit weekend. Dit brengt uitdagingen met zich mee. Maar ik denk dat het mogelijk is.”

Pirelli kiest dit weekend voor één compound zachtere banden. “Dit gaat de strategie tijdens de kwalificatie en de race beïnvloeden”, stelt Matt Harman, de hoofdengineer. “Het wordt door het zachtere rubber en het warme weer een tweestopper”, voorspelt Ricciardo.

Ricciardo en Ocon hebben vertrouwen in de racepace. Alleen moet de kwalificatie beter. Dat beseft Esteban Ocon: “In Q1 en Q2 hadden we een top 8-auto. Maar in Q3 kregen we het niet voor elkaar. Daar moeten we aan werken. Als we een betere startpositie hebben kunnen we opnieuw veel punten pakken.”

