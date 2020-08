Steiner: ‘Haas blijft voor afwijkende strategieën gaan’

Het team van Haas blijft aanvallende, afwijkende strategieën najagen in de jacht op (meer) punten. Dat stelt teambaas Günther Steiner nadat dit goed werkte in Hongarije, en met wat meer geluk ook punten had opgeleverd in Silverstone.

Een vroege switch van intermediates naar slicks leverde Haas – zelfs inclusief tijdstraf – in Hongarije een punt op met Kevin Magnussen. Dat smaakte naar meer, dus terwijl de rest van het veld een stop maakte of al had gemaakt toen de safetycar in Silverstone in ronde elf naar buiten kwam, gokte Haas er nu op Romain Grosjean buiten te houden.

De Fransman reed lang door op een setje mediums, en reed lang in de punten. Hoewel zijn manier van verdedigen volgens zijn collega’s wel wat te wensen overliet, had hij volgens Steiner ‘punten kunnen scoren als hij geen probleem had gehad bij de pitstop’. Tijdens zijn late servicebeurt verloor Grosjean immers veel tijd omdat de auto niet in zijn één wilde.

Lees ook: Grosjean over toekomst Haas: ‘Monteurs vragen zich af: ‘wat gaat er gebeuren?”

“We maken deze afwijkende beslissingen qua strategie echter omdat we niets – of in elk geval weinig – te verliezen hebben. Als dat het geval is, moet je het anders doen om het je kant op te laten komen”, legt Steiner uit. “Als team hebben we daarom besloten iets meer risico te nemen. Het kan immers ook averechts werken, maar werkte voor ons in Hongarije. En in Silverstone weer bijna.”

“Als de kans zich voordoet om iets anders te doen – zullen we dat dan ook doen”, benadrukt Steiner, wiens team dankzij Magnussens tiende plaats in Hongarije op één punt staat en daarmee negende in het WK is – een puntje achter Alfa Romeo maar boven het puntloze Williams. Haas heeft de punten hard nodig; het team moet eigenaar Gene Haas overtuigen na dit jaar door te gaan in de Formule 1.

Lees ook: Toekomst Haas F1 hangt van seizoensstart af: ‘Afwachten hoe we 2020 beginnen’