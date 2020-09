Renault wil het liefst een partner hebben in de toekomst, geen klantenteam

Renault wil in de toekomst graag weer een team van motoren voorzien, maar het liefst als partner en niet als klantenteam.

Vanaf volgend jaar heeft Renault geen klantenteam meer aangezien McLaren vanaf volgend jaar weer gebruik maakt van de Mercedes-motoren. Cyril Abiteboul is blij dat Renault zich in 2021 volledig op hun zelf kunnen focussen, maar als een mogelijkheid zich voordoet in de toekomst, staat Renault er voor open.

“Het moet alleen dan meer een partner zijn dan een klantenteam. “Een klant voegt niks toe. Een partner kan toegevoegde waarde hebben. “, zegt Cyril Abiteboul in gesprek met Autosport.

Abiteboul geeft ook aan dat een hernieuwde samenwerking met Red Bull zeer onwaarschijnlijk is. “Red Bull werkt nu samen met Honda. Honda moet eerst kijken wat hun strategie is in de sport. Wij hebben dat in het verleden gedaan met Red Bull en dat werkte niet”, vertelt Abiteboul.

“We hebben progressie geboekt. We zijn van plan om lang in de sport te blijven. Als we de kans hebben om partner te strikken, gaan we ervoor. Maar ik betwijfel het of dat Red Bull wordt”, aldus de Fransman.

