McLaren gaat er vanuit dat de met ontstoken keelamandelen worstelende Lando Norris dit weekend in Monaco gewoon in actie kan komen, ondanks het missen van de persconferentie op vrijdag.

Dat meldt het team zelf, met Norris die een uitzondering heeft gekregen om de verplichte persconferentie te missen. De Brit had vorige week in Spanje ook al last van tonsillitis.

Norris zelf heeft ook aangegeven de vrije trainingen op vrijdag gewoon voor zijn rekening te nemen. “Ik zit vandaag in de auto, by the way“, twitterde hij vrijdagochtend.

Mocht Norris onverhoopt later in het weekend toch niet kunnen rijden, dan heeft McLaren heel wat opties om uit te kiezen als invaller. Zo heeft het bijvoorbeeld een optie op Alpine-reserve Oscar Piastri.

Vandoorne of De Vries?

Mercedes-reserves Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne zijn daarnaast ook beschikbaar om in te stappen bij McLaren, dat met Mercedes-motoren rijdt. Vandoorne staat dit weekend officieel reserve bij Mercedes.

De dertigjarige Belg Vandoorne is ook een oude bekende van McLaren, hij reed tussen 2016 en 2018 41 Grands Prix voor het team. Sindsdien heeft hij enkel in 2020 nog een testdag gedaan voor Mercedes.

De Vries is wat dat betreft ‘verser’: hij reed afgelopen vrijdag nog in VT1 voor Williams in Spanje. De Nederlander heeft daarentegen geen Grand Prix-ervaring in de Formule 1.

De Vries vertelde FORMULE 1 Magazine in Spanje nog dat hij deze vrijdag in principe simulatorwerk moet doen. Of dat nog zo is, is niet duidelijk. Zaterdag en zondag zou hij sowieso wel in Monaco zijn.

