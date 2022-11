Daniel Ricciardo baalt van het ‘wrede’ incident met Kevin Magnussen in de openingsronde van de Grand Prix van Brazilië, wat hem op een gridstraf van drie plaatsen voor de Grand Prix van Abu Dhabi kwam te staan.

Ricciardo zette zijn McLaren aan de binnenkant in bocht 8, maar daar was niet genoeg ruimte. Hij tikte Magnussen aan waarna de Haas spinde en achterwaarts weer tegen de McLaren aan knalde. Het betekende meteen einde race voor beide coureurs en het leverde Ricciardo een gridstraf van drie plaatsen op voor de Grand Prix van Abu Dhabi.

“Incidenten in de openingsronde zijn wreed”, zegt Ricciardo. “Er is waarschijnlijk niets ergers dan een incident in de eerste ronde omdat je net begint en er zin in hebt. Ik had een solide start en had Gasly te pakken.”

Lees ook: Ricciardo wil ‘resetten’, eventueel als reserve: ‘Heb nog genoeg jaren voor me’

Ricciardo, die op dat moment de beelden nog niet had teruggekeken, herinnert zich dat hij een ‘goede run’ had door bocht 6 en 7, wat hem de kans bood om in bocht 8 voor de inhaalactie te gaan. “Ik sneed naar de binnenkant en wilde even spieken, maar ik wilde ook remmen in de schone lucht.”

“Ik zag dat Kevin zijn lijn verdedigde, dus ik probeerde weer achter hem aan te sluiten”, legt Ricciardo uit. “Ik herinner me dat het zich daar allemaal ophoopte en ik gaf hem op de apex een klein tikje. Om eerlijk te zijn voelde het niet zo heftig, maar toen zag ik hem spinnen en dacht ik ‘oh’. In het tweede deel hadden we meer contact.”

Verontschuldigingen

Of hij in die situatie iets anders had kunnen doen? “Ik weet het niet. Ik had misschien harder kunnen remmen, maar ik weet niet of hij die bocht voor mij krapper maakte door de hoek… Ik weet het niet. Ik wil ook niet zeggen of het zijn of mijn fout is. Als het mijn fout was, dan bied ik natuurlijk mijn verontschuldigingen aan.”

Waar Ricciardo het meeste van baalt, is dat de race er voor hem en Magnussen zo snel op zat. “Het spijt mij voor de ons, dat we niet meer in de race zaten, en de teams. Dat doet het meeste pijn… Incidenten in de openingsronde zijn absoluut het ergste.”

Foto: Motorsport Images