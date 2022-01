Daniel Ricciardo heeft een bijzondere onderscheiding gekregen in zijn thuisland Australië. De Orde van Australië heeft hem namelijk tot lid benoemd. Ricciardo ontvangt deze onderscheiding voor zijn bijdrage aan de motorsport en omdat hij een ambassadeur is voor motorsport en de maatschappij.

Ieder jaar op Australia Day worden de onderscheidingen bekendgemaakt. Het lidmaatschap in de Orde van Australië is een beloning voor verdiensten op een bepaald vlak of voor een bepaalde groep mensen. De onderscheiding is vergelijkbaar met de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Ricciardo ontvangt de onderscheiding voor zijn rol als mentor voor jonge coureurs en zijn ambassadeurschap voor de Inner Ninja Foundation. Daarnaast steunde de in Perth geboren coureur verschillende goede doelen tijdens de grote bosbranden in 2019. Waaronder het Australische Rode Kruis en de organisatie voor het redden van wilde dieren (WIRES).

De McLaren-coureur is dit jaar één van de zeven personen die een onderscheiding kregen voor hun bijdrage aan de motorsport in Australië. Officieel mag Ricciardo door deze eretitel de afkorting AM aan zijn naam toevoegen.