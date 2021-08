Daniel Ricciardo was na de kwalificatie voor de Grand Prix van België uiteraard tevreden met de vierde tijd, zijn beste kwalificatieresultaat van dit seizoen. Zijn prestatie in de regen heeft hem een boost in het vertrouwen gegeven, zeker omdat hij stapsgewijs stappen vooruit zette: “Misschien als er een Q4 was geweest dat ik nog verder vooraan had gestaan!”

Ricciardo heeft het dit seizoen nog niet helemaal naar zijn zin in de McLaren, maar in de regen op Spa-Francorchamps kwam de ervaren Australiër plots bovendrijven. In Q1 werd het nog wel even spannend voor hem, maar in Q3 reed hij naar een vierde tijd. Dat is zijn beste kwalificatieresultaat bij McLaren tot nu toe. Uiteraard geeft dat hem weer een beetje meer vertrouwen, waar hij al een tijdje naar op zoek was.

“Een resultaat als deze onder dit soort omstandigheden geeft zeker een boost in het vertrouwen”, zegt Ricciardo. “Of dat zich ook naar het droog laat vertalen, weten we niet. Maar als we puur kijken naar het vertrouwensniveau, als er nog een een race komt waar we onder natte omstandigheden rijden, dan stap ik in de auto met meer kennis van wat ik kan verwachten.”

“In Q1 zat ik wel een beetje van de pace af”, geeft Ricciardo wel toe. “Maar ik zette door de sessies heen stappen vooruit. Het geeft me vertrouwen voor de toekomst om te weten dat ik de volgende keer op een natte baan in de kwalificatie in Q1 er al beter voor zal staan.”

“Het was een goede sessie, het resultaat is natuurlijk goed”, kijkt Ricciardo terug op de kwalificatie. “Ik zat er niet zo goed bij in Q1, maar zette een goede stap in Q2 en ik Q3 werd ik nog beter en reed ik nog meer op het randje. Misschien als er een Q4 was geweest dat ik nog verder vooraan had gestaan!”, grapt de Australiër.

