Lando Norris stelt dat hij voor zijn zware crash in de kwalificatie voor de Grand Prix van België ‘best makkelijk’ om de poleposition had kunnen strijden. De Brit zegt zich na de crash ‘wel eens beter gevoeld’ te hebben, maar is klaar om te racen: “Ik wil weer snel de baan op, aangezien ik de dag niet eindigde zoals ik had gewild.”

“Ik heb me wel eens beter gevoeld”, lacht Norris, die nog even na zijn bezoekje aan het ziekenhuis de tijd nam voor een interview. “Maar ik voel me goed. Ik heb alleen een paar blauwe plekken. Het was natuurlijk een harde impact, maar ik ben klaar om te racen. Ik wil weer snel de baan op, aangezien ik de dag niet eindigde zoals ik had gewild”, aldus de Brit.

Lees ook: Norris krijgt toestemming om te racen na controle in ziekenhuis

Foto: ANP

Norris ontpopte zich in de kwalificatie ineens tot een van de favorieten voor pole, aangezien hij in Q1 en Q2 bovenaan de tijdenlijst te vinden was. Ook de McLaren-coureur zelf geloofde, voor de zware crash in de Raidillon, nog in een wonder. “Alles ging super goed”, blikt hij terug. “Sinds het eerste rondje in Q1 ging het allemaal perfect. De auto voelde goed, ik had het vertrouwen in de auto. Het was lastig om naar buiten te rijden in Q3, want zelfs in de outlap zei ik al hoe nat het was en dat het gestopt had moeten worden. Ik had best wat last van aquaplaning.”

“Het was een moeilijke situatie om in te zitten, want in hoeverre wil je pushen?”, vervolgt hij. “Ik denk dat het een combinatie was van te veel pushen in deze omstandigheden en aquaplaning in Eau Rouge. Dat eindigde natuurlijk niet zo heel goed”, grapt Norris. “Ik voel me natuurlijk slecht, want het ging tot dat moment heel goed. De auto was goed en ik denk dat ik best makkelijk om de poleposition had kunnen strijden”, aldus de jonge Brit. Hij heeft toestemming gekregen om mee te doen aan de race, al is het afwachten vanaf welke positie dat zal zijn. Hij zou oorspronkelijk vanaf de negende plek vertrekken, maar heeft in ieder geval al één gridstraf van vijf plaatsen gekregen voor het verwisselen van de versnellingsbak. Mogelijk komen daar nog meer straffen bij, als McLaren meer moet vervangen.

Lees ook: Preview: Wie houdt zijn balans in de slotact van waterballet Spa?

Terwijl de kwalificatie hervat werd, was Norris onderweg naar het ziekenhuis voor een controle aan zijn elleboog, waar hij na de crash naar greep. Onderweg heeft hij dus wel nog even meegekeken naar het restant van de kwalificatie, waar landgenoot en goede vriend George Russell zijn Williams onverwachts op de eerste startrij parkeerde. “Ik ben erg blij voor George, ik keek in de ambulance mee want ik wilde de kwalificatie wel zien”, vertelt Norris, die wel een favoriet had voor pole. “Ik was aan het juichen voor George om de pole te pakken.”

De Grand Prix van Nederland vindt plaats van 3 tot en met 5 september in Zandvoort. Bereid je optimaal voor op de terugkeer van de Formule 1 naar de duinen met de Dutch GP Box van FORMULE 1 Magazine.