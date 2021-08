Het weer is de grote uitblinker dit weekend in de Ardennen. De verschillende weersomstandigheden volgen elkaar in hoog tempo op en vragen het uiterste van de coureurs, polesitter Max Verstappen stipte het al aan: “Steeds opnieuw moeten we de baan leren kennen, ontzettend verraderlijk.”

Een zinderende kwalificatiesessie in de regen leverde Max Verstappen zijn negende poleposition op, van de voorgaande acht wist hij vijf te verzilveren. Maar dit weekend is alles anders, Spa is Spa en de enige zekerheid is dat deze er niet is. Het weerstation van de FIA schat de kans op regen om 15.00 uur vanmiddag in op meer dan 80 procent, grote kans dus dat we dezelfde taferelen zullen zien als op zaterdag.

Lees ook: Verstappen opgelucht na pole: ‘Spa is prachtig, maar een uitdaging in de regen’

Het team dat daar geen baat bij lijkt te hebben, is Mercedes. “Het was voor onze begrippen een rommelige kwalificatiesessie”, sprak Andrew Shovlin, de trackside enigineer van het team. “Het lijkt erop dat een aantal teams meer voor een regenafstelling heeft gekozen, vooral wat betreft het niveau van de downforce. Als we konden kiezen, zouden we het morgen graag droog hebben.” Het wordt hoe dan ook een klassieker, de zoveelste dit seizoen waarin de fan flink verwend wordt.

BSR Agency

Voor Max Verstappen biedt de poleposition een uitgelezen om iets te doen aan die acht punten achterstand op Lewis Hamilton die hij opliep na de tumultueuze openingsrondes in Engeland en Hongarije. “Mocht het regenen, dan heb ik in ieder geval vrij zicht bij de start. Het was in de kwalificatie ontzettend verraderlijk. Ook na die lange pauze door de rode vlag moesten we de baan weer opnieuw leren kennen. Spa is een prachtige baan maar ontzettend uitdagend in natte omstandigheden.”

Lees ook: Verstappen houdt Russell van pole af, zware crash Norris

Vraag is of Verstappen op steun van Pèrez kan rekenen, de Mexicaan had zijn contractverlenging van extra glans willen voorzien maar vond zichzelf tot zijn grote teleurstelling terug op P7. Verder heeft Verstappen met George Russell een buffer die waarschijnlijk geen buffer is. Het is geen geheim dat George Russell nadrukkelijk aast op het tweede stoeltje bij Mercedes voor volgend jaar, voor zover dat al niet is toegezegd.

BSR Agency

Onder droge omstandigheden acht Russell zichzelf niet in staat zich te mengen in het duel der kampioenskandidaten, bij regen is alles mogelijk. “Als ik een kans zie, ga ik ervoor. We gaan voor de punten.” Maar maakt hij zich echt breed als Hamilton zich op zijn staart meldt?

Lees ook: Vettel woest op wedstrijdleiding: ‘Wat zei ik nou verdomme?!’

Op rugdekking van teamgenoot Valtteri Bottas hoeft Hamilton voorlopig niet te rekenen. De Fin kwalificeerde zich als achtste en moet bovendien een gridstraf van vijf plekken slikken voor de crash in Hongarije. “Ik weet niet wat er bij hem is gebeurd”, reageerde Hamilton op zijn tegenvallende teamgenoot. “Maar het is jammer, want er staan twee Red Bulls bij me in de buurt, dus zal het lastig worden met onze strategie.”

Zoals gezegd, voor zover de beslissing over zijn stoeltje nog niet is gevallen, dit is wel hét moment voor Bottas om nog een keer zijn zaak bij Mercedes te bepleiten. Recente resulaten in de regen bieden helaas voor hem geen garantie, ondanks zijn rallyskills. In de regenraces van Turkije vorig jaar en Imola was Bottas in geen velden of wegen te bekennen.

BSR Agency

Lees ook: Norris krijgt toestemming om te racen na controle in ziekenhuis

En verder…

Lando Norris is fit bevonden om zondag te startten. Zijn auto moet echter nog wel opgelapt worden, volgens teambaas Andreas Seidl zal hij niet vanuit de pits starten maar er moet wel het nodige vervangen worden. Een gridstraf dreigt voor de ongelukkige Brit.

Teamgenoot Daniel Ricciardo kende met een knappe vierde plek zijn beste kwalificatie voor McLaren dit jaar. In 2021 worstelt de Australiër met zijn vertrouwen maar daar was in de Belgische hoosbuien niets van te merken. “Wie had dat gedacht, dat ik mijn beste kwalificatie in deze omstandigheden zou rijden. Juist in de regen heb je al het vertrouwen nodig.”

Het blijft weleens onbenoemd maar Pierre Gasly nestelde zich voor de negende keer dit seizoen in top 6. De Fransman is de constante factor bij Alpha Tauri waar Yuki Tsunoda niet verder kwam dan P17. Het onderlinge kwalificatieduel is nu 11-0.

BSR Agency

De mannen van Ferrari dichtten zich weinig kansen toe op Spa, zo spraken ze donderdag. En toen ging het regenen. Sainz: “Als het droog blijft zondag, wordt het echter sowieso lastig voor ons. Dus doe dan toch maar regen.” Leclerc: “Regen, droog, zon: het weer doet hier elk kwartier weer iets anders.”

Wat Sebastian Vettel betreft, blijft het regenen. “Dan zijn we zeker competitief. Als ik in mijn laatste run geen foutje had gemaakt in bocht 8, had ik zeker meegedaan om de plekken vooraan.” De Duitser begint de race straks vanaf P5, ook niet slecht. Teamgenoot Lance Stroll, niet een onverdienstelijk regenrijder, was in Q2 te laat om een goede ronde neer te zetten. Door zijn gridstraf van Hongarije start hij dus vanaf de laatste rij.

De Grand Prix van België begint om 15.00 uur en is te zien op Ziggo Sport en F1tv. Niet thuis? Volg dan ons liveblog via www.formule1.nl.

De Grand Prix van Nederland vindt plaats van 3 tot en met 5 september in Zandvoort. Bereid je optimaal voor op de terugkeer van de Formule 1 naar de duinen met de Dutch GP Box van FORMULE 1 Magazine.