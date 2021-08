Daniel Ricciardo geeft toe dat 2021 zijn ‘zwaarste seizoen ooit’ is in de Formule 1. Hij zegt dat dit de eerste keer is dat hij het constant lastig vindt, maar weet ook: “Het hoort niet gemakkelijk te zijn.”

Ricciardo liet Renault achter en verkaste naar McLaren, in de hoop daar weer mee te kunnen doen om zeges en uiteindelijk het kampioenschap. De Australiër legt het dit seizoen vooralsnog af tegen teamgenoot Lando Norris, die met 113 punten derde staat in de tussenstand. Ricciardo kon in elf races slechts tot vijftig punten komen. Hoewel er vooruitgang leek te zijn, verliepen de afgelopen twee races weer een stuk zwaarder. Met name in de kwalificatie komt het verschil ten opzichte van zijn jongere teamgenoot duidelijk naar voren.

“Het is absoluut zwaarder”, zegt Ricciardo in gesprek met Speedcafe, dat hem vroeg of dit zijn zwaarste seizoen ooit is in de Formule 1. “Ik denk dat dit de eerste keer is dat ik het constant lastig vond. Zeker, je hebt door de jaren heen slechte weekenden, misschien wel eens twee weekenden achter elkaar, maar dan krijg je het alsnog goed voor elkaar en voel ik dat het zeker wel eens slechter is geweest”, aldus Ricciardo.

“Soms moet je je herinneren dat ik in de elite van de sport zit”, bekijkt Ricciardo het van een andere kant. “Het hoort niet gemakkelijk te zijn. Dus ja, ik worstel meer dan voorheen, maar waarschijnlijk wel om een reden. Ik race tegen de beste coureurs, dus ik moet mezelf verbeteren en het uitzoeken”, besluit Ricciardo.

