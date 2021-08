Daniel Ricciardo zegt dat hij nog ‘een paar jaar’ voor zich ziet in de Formule 1. De Australiër zou wel overwegen te stoppen als hij slecht blijft presteren: “Dan zou ik waarschijnlijk zeggen: ‘Oké, dat was het, arrivederci.'”

Ricciardo maakte in 2019 de overstap van Red Bull naar Renault, maar besloot om na twee seizoen al om opnieuw te verkassen. Bij McLaren komt de zevenvoudig racewinnaar echter nog niet uit de verf. Van de 163 punten die McLaren in de eerste elf races scoorde, was de Australiër verantwoordelijk voor slechts vijftig daarvan. Het moet dus vooralsnog vooral van Lando Norris komen, die dit seizoen al drie keer op het podium stond. Ricciardo’s beste resultaat voor McLaren tot nu toe is de vijfde plaats in Groot-Brittannië.

Vooralsnog heeft Ricciardo nog wel genoeg tijd om zich aan de McLaren aan te passen. Hij heeft immers een meerjarig contract getekend bij het team waardoor hij tot en met 2023 in de papajaoranje bolide rijdt. Hij ziet zichzelf ook nog wel meerdere jaren in de Formule 1, al weet hij ook wel dat hij in de sport zit om te winnen.

Lees ook: Zo ziet de Formule 1-grid voor 2022 er voorlopig uit

“Ik weet het niet”, zegt Ricciardo in een interview met Motorsport-Total over zijn toekomst in de Formule 1. “Als ik nog goed blijf presteren, dan geef ik mezelf hier nog wel een toekomst. Ik heb altijd al succesvol willen zijn in de autosport. Als ik op een gegeven moment constant buiten de punten eindig of bij het verkeerde team zit, dan zou ik er ook waarschijnlijk minder van genieten. Dan zou ik waarschijnlijk zeggen: ‘Oké, dat was het, arrivederci.’ Maar op dit moment zie ik nog een paar jaar voor me, dat is duidelijk”, zo stelt hij zijn grote schare fans gerust.

In FORMULE 1 nr. 10 lees je alles over de Grand Prix van Hongarije en het weekend van Max Verstappen. FORMULE 1 nr. 10 ligt nu in de winkels en bij abonnees op de mat. Klik hier om het nieuwe magazine te bestellen! Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.