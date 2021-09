Daniel Ricciardo droomt ervan om vandaag zijn eerste zege met McLaren te pakken. De Australiër start op de tweede plaats en ziet zo dus zijn kans schoon om voor het eerst sinds 2018 weer een race te winnen: “Is weer verfrissend om vooraan te staan.”

Ricciardo had een zeer goede start in de sprintkwalificatie en sprong van de vijfde naar de derde plaats. Hij zou die derde plaats vasthouden, waardoor hij de race vandaag als tweede mag aanvangen vanwege de gridstraf voor Valtteri Bottas. Ricciardo droomt er al van om vandaag met McLaren te winnen, wat zijn eerste zege sinds de Grand Prix van Monaco van 2018 zou zijn.

“Ik ga er vannacht waarschijnlijk wel een beetje over dromen”, zei hij zaterdag na de sprintkwalificatie tegen Racer.com. “Ik ben er klaar voor om die droom werkelijkheid te laten worden. Het is al lang geleden voor McLaren, maar ook voor mijzelf dus het is weer verfrissend om vooraan te staan en we zitten in de buurt.” Toch weet ook de goedlachse Australiër dat die zege er niet zomaar gaat komen, ook omdat hij oud-teamgenoot Max Verstappen daarvoor moet inhalen. “Misschien moeten er een paar dingen in ons voordeel zijn, maar we zullen onszelf zeker in de strijd mengen.”

“Ik kijk ernaar uit om daarmee aan de slag te gaan en te proberen om iets goeds te laten gebeuren”, vervolgt Ricciardo. “Ze waren hier vorig jaar natuurlijk tweede”, doelt hij op de tweede plaats van Carlos Sainz in de race die werd gewonnen door Pierre Gasly. “Iedereen die me gisteren na de kwalificatie zag, zal niet verbaasd zijn door het resultaat van vandaag.”

