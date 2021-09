Daniel Ricciardo start zondag voor het eerst sinds de Grand Prix van Mexico in 2018 vanaf de voorste startrij. De Australische McLaren-coureur finishte de sprintkwalificatie als derde, maar schuift een plekje op omdat Valtteri Bottas vanwege een motorwissel achteraan moet starten.

“Het is lang geleden dat ik in deze positie verkeerde”, zegt Ricciardo met zijn karakteristieke brede glimlach. “Morgen is de race die echt telt, maar het is goed om weer vooraan te staan. Hier ben ik erg blij mee.”

Ricciardo sloeg zijn slag bij de start van de kwalificatiesprint. Vanaf de vijfde plek schoot hij direct voorbij zijn teamgenoot Lando Norris en Lewis Hamilton, die moeite had om zijn Mercedes in beweging te krijgen.

“De start was inderdaad goed, dat heeft me deze kans opgeleverd”, vertelt Ricciardo. “Ik dacht even dat ik Max Verstappen ook nog te grazen kon nemen, maar hij had de binnenkant van de bocht. Morgen ga ik absoluut weer vol in de aanval.”