Het is nog niet het seizoen van Daniel Ricciardo, maar ondanks de tegenslagen weet hij zich wel sterk te houden. Dat heeft volgens Ricciardo te maken met zijn leeftijd en wijsheid, aangezien hij nog beter omgaat met dit soort lastige situaties dan vroeger: “Ik zou dan nu waarschijnlijk al een paar driftbuien hebben gehad.”

Ricciardo kan het nog niet helemaal vinden in de McLaren. De 32-jarige Australiër moet vaak zijn meerdere erkennen in de veel jongere Lando Norris, die nu derde in het kampioenschap staat terwijl Ricciardo voorlopig negende staat na elf races. Het is voor de coureur uit Perth een uitdaging om zich aan de McLaren aan te passen, maar hij voelt zich daarbij geholpen door zijn leeftijd en ervaring.

“Begrijp me niet verkeerd, ik probeer het!”, zegt Ricciardo tegen Motorsport.com. “Ik wil het liefst vandaag al alle glorie. Maar mijn ervaring zegt me dat het zeker een proces is. Dankzij mijn leeftijd, wijsheid en waarschijnlijk wat volwassenheid heb ik al wat meer kalmte dan toen ik jonger was. Ik zou dan nu waarschijnlijk een paar driftbuien hebben gehad en het mentaal helemaal verloren hebben, om het zo te zeggen.”

“Dat is ook waarom het helpt dat ik hier zo lang ben”, vervolgt Ricciardo over het omgaan met lastige situaties. “Ik kan wat dieper ademhalen, een stapje terug doen, er doorheen gaan en begrijpen dat er een reden is waarom dingen nog niet zo geweldig zijn. Ik moet een aantal antwoorden vinden in plaats van gewoon mijn handen in de lucht te gooien en van dit alles weg te lopen”, besluit de Australiër.

