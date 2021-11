Daniel Ricciardo geniet van de strijd tussen McLaren en Ferrari. Zowel in het kampioenschap als op de baan ontlopen ze elkaar nauwelijks: “We staan elke race voor dezelfde uitdaging.”

McLaren staat momenteel derde in het constructeurskampioenschap, maar ziet al enkele races op rij Ferrari steeds dichterbij komen. Het Italiaanse team heeft in Rusland een verbeterde motor geïntroduceerd en dat heeft het team een kleine boost gegeven om de strijd aan te gaan met McLaren. Het verschil tussen de twee teams bedraagt slechts 3,5 punt en met nog vijf races te gaan ligt die strijd dus nog volledig open.

“Elke race zullen we voor dezelfde uitdaging komen te staan”, zegt Ricciardo in Mexico. “Het is echt een duel om de derde plaats bij de constructeurs. Ferrari liep wat punten op ons in in Austin, maar ik denk dat we het ze niet makkelijk maakten. Ik denk dat we dat ook hier zullen zien.”

“Op papier weet ik niet zo goed of deze baan ons zal liggen”, blikt Ricciardo vooruit op de Grand Prix van Mexico. “Het zou best goed moeten zijn, maar wie weet?” Ricciardo wil zijn team uiteraard aan de derde plaats helpen, maar geniet er ook van dat Ferrari ze tot de limiet pusht. “Zij hebben een goed pakket, dus we moeten er elk weekend, tot en met de laatste race, echt voor werken, maar daar kijk ik naar uit. Het is mooi om dit soort gevechten te hebben”, aldus de Australiër.

