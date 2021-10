McLaren-teambaas Andreas Seidl is onder de indruk van Daniel Ricciardo, die in Austin ‘misschien wel zijn beste race met ons’ heeft gereden. De Duitser is blij dat Ricciardo zich steeds meer op zijn gemak lijkt te voelen in de McLaren: “Hij zegt dat er nog veel meer in zit, dat is goed om te horen.”

Ricciardo begon als zesde aan de race en raakte direct in de eerste ronde in een intense strijd verwikkeld met beide Ferrari’s. Na wat stevig duw- en trekwerk wist Ricciardo Carlos Sainz te verschalken, maar hij zou niet op zijn gemak als vijfde over de streep komen. Dat hij na zo’n stevig gevecht met de Ferrari’s als vijfde over de streep kwam, terwijl teamgenoot Lando Norris slechts achtste werd, is voor teambaas Andreas Seidl alleen maar een bevestiging dat Ricciardo het steeds beter naar zijn zin heeft bij McLaren.

“Het was absoluut een heel sterk weekend van Daniel en ik denk dat we wel mogen stellen dat, samen met Monza, dit waarschijnlijk zijn beste weekend met ons is geweest”, zegt Seidl over Ricciardo. “Misschien was het wel zijn beste weekend tot nu toe, op een circuit dat veel verschillende soorten bochten heeft.”

“Ik ben erg blij met zijn prestatie dit weekend, het was een geweldige prestatie van zijn kant om Carlos (Sainz, red.) de hele race achter zich te houden terwijl hij onder enorme druk stond”, voegt de Duitser toe. “Daar ben ik dus erg blij mee. Het is opnieuw een bevestiging dat hij sinds de zomerstop verbetert en zich meer op zijn gemak voelt in de auto. Dat is goed en bemoedigend. Tegelijkertijd zegt hij dat er nog veel meer in zit, dus dat is goed om te horen”, sluit Seidl af.

