Jantje lacht, Jantje huilt; dat was het verhaal bij AlphaTauri na de Grand Prix van Mexico. Want waar Daniel Ricciardo genoot en hij na zijn zevende plek met zijn kenmerkende grijns rondliep in de paddock, moest teamgenoot Yuki Tsunoda door het stof.

“Ik voel me beter dan goed”, is hoe Ricciardo zelf zijn gemoed omschreef, terugkijkend op zijn beste prestatie van het (voor hem korte) seizoen tot nu toe. “Na de rode vlag startte ik vanaf de zesde plek op de harde banden, anderen opteerden voor medium. Dat ik vervolgens maar één positie verloor, is nog relatief goed. Na een kort gevecht met Norris, kwam ik nog dicht bij George Russell in de slotfase. Dat we als AlphaTauiri met een Mercedes konden vechten is geweldig.”

De Australiër, die in de kwalificatie al indruk maakte door als vierde te eindigen, kon dus prima leven met het eindresultaat in Mexico. “Het zijn zes waardevolle punten voor ons.” Dat hadden er meer kunnen zijn als teamgenoot Tsunoda iets meer geduld had gehad in gevecht met Oscar Piastri. De Japanner was te druistig bij een inhaalpoging en belandde daardoor uiteindelijk buiten de punten.

Excuses Tsunoda

“Daarvoor moet ik mijn excuses aanbieden”, stelde hij, terugblikkend op zijn race in Mexico. Tsunoda lag op een gegeven moment achtste, terwijl hij als achttiende was gestart. “De snelheid was er, zoals verwacht. Het incident met Piastri is daarom zonde, ik viel daardoor ver terug.”

Tsunoda besloot de race als twaalfde, maar hij geeft de moed voor de laatste drie races van het seizoen niet op. “Ik denk dat we met AlphaTauri in de resterende wedstrijden in de top-10 kunnen eindigen.”

