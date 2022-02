De McLaren-bolides van de afgelopen jaren hadden de reputatie een nogal specifieke rijstijl te vereisen, iets waar Daniel Ricciardo in zijn eerste jaar bij het team ook wel achterkwam. De Aussie heeft echter goede hoop dat de nieuwe McLaren beter bij hem past.

Dat dan in de eerste plaats omdat de auto compleet nieuw is, conform de regelrevolutie in de Formule 1 voor 2022. Toch heeft Ricciardo nog een reden om te denken dat de nieuwe McLaren hem beter zal liggen. “Er zit namelijk zeker wat ‘Daniel’ in de auto”, antwoordt hij in gesprek met geselecteerde media, waaronder FORMULE 1 Magazine, op de vraag of hij veel input heeft gehad tijdens het ontwerpproces.

Dat gezegd hebbende, heeft zijn teamgenoot Lando Norris natuurlijk ook inspraak gehad, vertelt Ricciardo. “Uiteindelijk zit er zowel ‘Daniel’ als ‘Lando’ in.” Toch is dat nog niet per se nadelig voor hem. “Lando ging vorig jaar beter met de auto om en voelde zich er meer op zijn gemak in, maar er waren ook wel dingen die ik aankaartte waarvan hij zei: ‘daar ben ik het mee eens, dat moet beter’.”

Of de McLaren MCL36, zoals de 2022-auto heet, hem daadwerkelijk beter ligt, moet natuurlijk nog wel blijken. “We hebben al wel werk in de simulator gedaan, maar kunnen dat nog niet echt ergens mee staven, omdat deze auto’s helemaal nieuw zijn. Hopelijk hebben we de problemen opgelost. Dat weten we pas zeker als we de baan op gaan, maar het team heeft ook zeker naar me geluisterd.”

Details zijn voor later

Teamgenoot Norris vertelt op zijn beurt dat er in de MCL35M van vorig jaar meer van hem terug te vinden was. “Daar heb ik denk ik meer invloed op gehad dan op deze auto.” Dat is echter niet meer dan logisch, stelt hij. “Want het ging met die auto meer om wat je als coureur helpt er meer uit te halen, wat je wil. Details, dus. Daar is meer ruimte voor als je al een aantal jaar in de basis dezelfde auto hebt.”

“In jaar drie, vier, vijf met een auto, duik je de details in”, vervolgt hij. “Nu heb ik gewoon tegen de jongens gezegd dat ik een zo snel mogelijke auto wil”, lacht Norris. “Qua performance is het ook te vroeg om echt impact te hebben.” Norris heeft wel om wat dingen gevraagd, maar: “Vooral om me op mijn gemak te voelen. Hoe de pedalen voelen, waar de knoppen bij mij op het stuur zitten. Dat soort werk.”

