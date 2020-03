Ricciardo: ‘Inhalen wordt dit jaar alleen maar moeilijker’

Renault-rijder Daniel Ricciardo staat bekend om zijn spectaculaire inhaalacties, maar de Australiër denkt dat inhalen ‘nog lastiger’ is geworden met de 2020-auto’s.

Met de bolides van 2019 (en pak ‘m beet de twee jaar ervoor, sinds de reglementswijziging van 2017) was inhalen al een fiks karwei. De 2020-auto’s zijn echter nóg sneller, zo bleek tijdens de wintertests wel. Dit komt onder meer omdat ze zeer veel downforce genereren. Ideaal om snel door de bochten te gaan, maar het maakt elkaar volgen ook moeilijker. Dit door de afhankelijkheid van de aerodynamica.

“Zeker op een circuit zoals in Spanje, waar je in de eerste sector redelijk wat snelle bochten hebt, wordt inhalen nog lastiger”, voorspelt Ricciardo in gesprek met SpeedWeek. Nou staat het Circuit de Barcelona-Catalunya er sowieso niet om bekend veel inhaalactie te garanderen, maar volgens Ricciardo is het een breder probleem: “Omdat we nu sneller zijn, hebben we ook meer last van dirty air.”

“Je hebt dus meer last van de luchtverstoring van de auto’s voor je”, legt Ricciardo dat uit. “Als je achter iemand rijdt, merk je dat heel erg.”

Waar Ricciardo denkt dat inhalen lastiger wordt in 2020, vraagt Haas’ Kevin Magnussen zich in gesprek met onder meer FORMULE 1 af of dat wel zo is. “Met verbeterde aerodynamica, vind je ook aerodynamische stabiliteit. Dat kan goed zijn. Het gaat niet alleen om pure downforce, een piek. Het kan je auto ook stabieler maken.”