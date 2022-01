Daniel Ricciardo had het in 2021 lastig bij McLaren met een auto die niet bepaald bij zijn rijstijl paste. De komst van de nieuwe generatie bolides in 2022 geeft daarom hoop, maar: ‘Ik verwacht niet dat al mijn problemen daarmee zijn opgelost’.

Eerlijke teksten als altijd dus van de Aussie in gesprek met Auto, Motor und Sport. Ricciardo geeft zichzelf daarbij terugblikkend een 5.5 als rapportcijfer voor seizoen 2021. “Een 4 voor de eerste seizoenshelft en een 7 voor de tweede helft.”

Dat het niet het jaar is geworden waarop hij gehoopt had, mag duidelijk zijn. Ricciardo pakte als hoogtepunt weliswaar McLarens eerste zege sinds 2012, maar verloor het teamduel met 160 om 115 punten van teamgenoot Lando Norris. De tien jaar jongere Brit klopte hem ook op zaterdag, met 15-7 in een jaar met veel ups and downs voor Ricciardo.

Dat hij zo’n lastige eerste campagne meemaakte bij McLaren, schrijft Ricciardo vooral toe aan de MCL35M-bolide die niet bij zijn rijstijl paste. “De auto reageert anders dan ik gewend ben op hoe ik onder het remmen de bochten instuur en hoe ik op het gas ga”, legde hij de vinger in een eerder interview met Auto, Motor und Sport op de zere plek.

Geen garanties

Dat er dit jaar compleet nieuwe auto’s geïntroduceerd worden, is uiteraard goed nieuws voor Ricciardo. “Ik denk dat dit een stap in de goede richting voor me kan zijn”, zegt hij. Maar: “Of hiermee ineens al mijn problemen zijn opgelost? Dat verwacht ik niet. Ik denk dat ik mijn rijstijl nog altijd aan de formule moet aanpassen.”

Ricciardo rekent zich dus zeker niet rijk door de regelrevolutie. Toch is er nog wel een ander hoopgevend punt. Zoals gezegd geeft hij zichzelf immers een aanzienlijk hoger cijfer voor 2021’s tweede dan eerste seizoenshelft. “Dat ik toch steeds beter met de 2021-auto overweg kon, zou me ook met de 2022-auto moeten helpen.”

Van een complete reset wil Ricciardo – die de 2022-McLaren al in de simulator heeft geprobeerd – niet spreken. Hij vindt Formule 1’s regelrevolutie echter wel spannend. “Dat is het altijd als er nieuwe regels komen. Het biedt geen garanties, want nieuw betekent niet altijd beter, maar ik hoop vooral dat het veld inderdaad dichter bij elkaar komt.”

