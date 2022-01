Daniel Ricciardo kon door het coronavirus en de strenge restricties in Australië zo’n twintig maanden zijn familie niet zien. De Australiër geeft aan dat hij daardoor bijna last van heimwee had. Persoonlijke verhalen als deze worden volgens hem in de Formule 1 vaak over het hoofd worden gezien. “Het is net als bij ieder ander die in de spotlights staat. De buitenwereld ziet ze vaak niet als ‘echte’ mensen aan.”

De 32-jarige Australiër verruilde op zeventien jarige leeftijd zijn thuisland met Europa om daar een carrière in de autosport op te bouwen. Toch had Ricciardo het in 2021 moeilijk met het niet kunnen terugkeren naar zijn thuisland. “Heimwee klinkt dramatisch, maar ik heb mijn familie zeker gemist”, zo liet hij weten in een interview met onder andere Motorsport.com. In normale omstandigheden was het voor Ricciardo makkelijk, als hij zijn ouders bij een race wilde dan kon hij voor vliegtickets zorgen om ze in te laten vliegen. Nu lag dat door corona een stuk moeilijker. “De mogelijkheid om dat niet te kunnen doen maakte het erg frustrerend, want ik had er geen controle meer over.

In Monaco 2018 kon Ricciardo zijn overwinning samen met zijn ouders vieren. (Getty Images)

Menselijke aspect vaak over hoofd gezien

De in Perth geboren McLaren-coureur geeft daarnaast aan dat menselijke aspecten als deze in de Formule 1 vaak onderbelicht blijven. Hij vergelijkt de situatie met andere bekende persoonlijkheden. Zij worden soms door de buitenwereld niet als echte mensen gezien. “Bij acteurs wordt er gezegd: ‘oh, dat is Brad Pitt, hij is Superman, hij kan alles wat hij maar wil’, alsof hij nooit verdrietig of emotioneel is.” Door het vele reizen mis je juist je geliefden, volgens Ricciardo. “En in tijden als deze is het nog tienmaal moeilijker.”

De Australiër kende een moeilijk eerste seizoen bij McLaren waar eerst niks leek te lukken. Toch vindt hij niet dat het missen van zijn familie invloed heeft gehad op zijn prestaties. “Maar vooral als het niet goed loopt heeft het wel impact, want dan wil je graag wat steun en liefde van je familie.” Juist dat had hem kunnen helpen op momenten dat hij minder goed in zijn vel zat in 2021. “Als het niet goed loopt dan kun je je wel eens eenzaam voelen. Op die momenten had het geholpen als zij erbij waren geweest. Dan hadden ze mij kunnen helpen uit een slecht humeur of dipje te komen”, vervolgt Ricciardo.

Na bijna twintig maanden kon Ricciardo tijd doorbrengen met zijn familie, waaronder neefje Isaac. Foto: Daniel Ricciardo Instagram

Hoewel hij er in december 2020 voor koos om niet naar Australië af te reizen in verband met de quarantaineplicht in het land, deed hij dat na afloop van het seizoen van 2021 wel. Tijdens de laatste race in Abu Dhabi zei hij gekscherend dat het hem dit keer zeker waard was om twee weken lang naar het plafond van een hotelkamer te staren.

