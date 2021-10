Mclaren heeft voorafgaand aan de Grand Prix van Turkije besloten om enkele elementen van de Mercedes-krachtbron van Daniel Ricciardo’s auto te vervangen. Dit betekent dat de Australiër de race zondagmiddag vanaf de laatste plaats zal moeten starten.

Voor Daniel Ricciardo verloopt de Grand Prix van Turkije tot dusverre totaal niet naar wens. Was de Australische coureur de afgelopen weken nog de grote held door uitstekende prestaties in de Grands Prix van Italië en Rusland, op Istanbul Park was hij de afgelopen dagen flink zoekende. Waar teamgenoot Lando Norris in de kwalificatie tot de achtste tijd kwam, daar wist Ricciardo niet eens Q1 te overleven.

Dat had overigens vooral te maken met Carlos Sainz. De Spaanse Ferrari-coureur had voor het Turkse raceweekend al te horen gekregen dat hij door een motorwissel achteraan zou moeten starten, maar besloot toch nog even in Q1 naar buiten te gaan. Hij noteerde de negende tijd en dat zorgde er (mede) voor dat Ricciardo niet verder kwam dan de zestiende tijd en dus eliminatie.

Opvallend, want de Australiër en zijn werkgever McLaren steken de laatste weken juist in een prima vorm: Ricciardo won op Monza en werd vierde in Sotsji, terwijl teamcollega Lando Norris het in die twee races ook uitstekend deed. En waar Norris zaterdag op Istanbul Park het momentum wist vast te houden, daar zakte Ricciardo volledig door het ijs.

Gevraagd naar zijn tegenvallende kwalificatie zei Ricciardo dat hij domweg kampte met een gebrek aan snelheid op de zachte Pirelli’s, maar dat ook de baanomstandigheden niet meezaten. “Er waren nog wat vochtige plekken, maar ik denk dat het duidelijk beter en beter werd. In een perfecte wereld wil je dan de laatste auto op de baan zijn, maar dat is niet altijd mogelijk. Dat gezegd hebbende, ik was simpelweg niet snel genoeg op de zachte band. Ik had er gisteren ook wat moeite mee. Dat is niet heel erg, maar er was nog wat werk aan de winkel. We hadden twee sets in Q1, maar toch had ik niet het gevoel dat ik er echt alles uit kon halen.”

Inhaalrace

Ricciardo zal zondag dus vanaf de laatste startplaats aan een inhaalrace moeten beginnen, maar heeft er alle vertrouwen in dat hij daar in zal slagen. “Het wordt een flinke uitdaging, maar ik voelde me vrijdag in de long runs best goed. Ik ben dan ook optimistisch dat het zondag beter zal worden, we zullen zien.”

