Daniel Ricciardo is optimistisch dat er voor het einde van het jaar nog een tattoo komt voor oud-Renault-teambaas Cyril Abiteboul. Hij weet ook dat de tijd dringt: “Anders blijft het maar voortslepen en wordt het oud nieuws.”

Ricciardo houdt wel van weddenschappen met zijn teams. Bij McLaren heeft hij met Zak Brown afgesproken dat hij een Nascar-auto van Dale Earnhardt mocht besturen als hij op het podium zou komen, waar hij in Italië met de verrassende zege ruim in slaagde. Maar de Australiër heeft nog een andere weddenschap uitstaan: de tattoo voor oud-Renault-teambaas Cyril Abiteboul. Ook daar ging het om een podium, waar Ricciardo vorig jaar tweemaal in slaagde voor zijn oud-werkgever. Abiteboul moest dus aan een tatto geloven, maar daar is het – mede door de coronapandemie – nog niet van gekomen. Toch houdt Ricciardo hoop dat het dit jaar nog gaat geschieden.

“Ik heb een overweldigend aantal e-mails en WhatsApp-berichten ontvangen, dus ik heb een e-mail van hem gezien”, zegt Ricciardo tegen Motorsport.com. “Het ging over tattoos, dus ik ben nog steeds optimistisch dat we dit nog voor het einde van het jaar kunnen doen. Anders blijft het maar voortslepen en wordt het oud nieuws, dus ik ben vastbesloten om het te laten gebeuren”, aldus de Australiër.

Ricciardo weet nog niet precies wat voor tattoo het zal worden, maar gaf vorig jaar al wat ideeën. “We moeten erover nadenken, maar het zal wel iets met mij te maken hebben, maar met een Duits vleugje. Dat is natuurlijk waar we het flikten”, doelde hij op het podium dat hij op de Nürburgring behaalde.

