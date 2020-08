Ricciardo: ‘Mercedes-dominantie bewonderenswaardig maar frustrerend’

Daniel Ricciardo noemt de dominantie van Mercedes ‘bewonderenswaardig’, maar tegelijkertijd ook ‘frustrerend’. Toch hoopt de Australiër dat de dominantie de andere teams juist aanspoort om ‘dieper te graven en antwoorden te vinden’.

Mercedes heeft de eerste drie races van het seizoen gewonnen en ook voor de Grand Prix van Groot-Brittannië veroverde het Duitse team de eerste startrij met een ruime marge van een seconde naar Verstappen. Ricciardo is onder de indruk van de prestaties van Mercedes, al vindt hij het als concurrent uiteraard ‘frustrerend’.

“Ik neem mijn petje af voor Mercedes en leg de verantwoordelijkheden bij de rest om uit te zoeken wat ze doen en om wat harder of in een andere richting te werken”, zegt Ricciardo. “Ook over het DAS-systeem had ik niets meer dan lof, ze hebben het vermogen om zelfgenoegzaam te zijn maar van alle teams heb ik het gevoel dat zij het minst zelfgenoegzaam zijn. Dat is de lat die ze hebben gelegd en die blijven ze maar verleggen”, aldus de Aussie.

“Het is dus bewonderenswaardig, maar voor ons als concurrenten frustrerend”, vervolgt Ricciardo. “Maar ik hoop dat dit de andere teams juist aanspoort om dieper te graven en antwoorden te vinden. Ik zal niet liegen, het is frustrerend om dit soort prestaties te zien. Maar het enige dat je kan doen is je pet afnemen. Je kan niet verbitterd zijn, ze doen hun werk gewoon geweldig”, zo sluit de Australiër af.