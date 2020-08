Wolff: ‘Maken niet veel nieuwe vrienden met onze dominantie’

Na opnieuw een dominante vertoning in de kwalificatie geeft Mercedes-teambaas Toto Wolff toe dat het Duitse team ‘niet veel nieuwe vrienden maakt’ en op ‘alle fronten aangevallen’ wordt. Toch wil Wolff nog niet zeggen dat het kampioenschap al binnen is: “Als we die instelling hadden gehad, dan hadden we niet al die kampioenschappen gewonnen.”

Mercedes heeft de eerste drie races van het seizoen gewonnen en veroverde ook voor de Grand Prix van Groot-Brittannië op overtuigende wijze de eerste startrij, met een gat van een volle seconde naar Max Verstappen. Volgens Wolff is Mercedes zo succesvol omdat het team op zijn hoede is voor zelfgenoegzaamheid, maar hij geeft toe dat de recente prestaties dat lastig maken.

“Als je kijkt naar sportteams en hun succes dan zie je dat het allemaal minder wordt wanneer ze alles vanzelfsprekend gaan vinden en zelfvoldaan raken”, zegt Wolff tegen Channel 4. “We hebben op dit moment een sterk team en zitten allemaal op één lijn. We delen dezelfde waarden en doelstellingen en we willen bij elkaar blijven, maar dat biedt geen garantie voor de toekomst.”

“Ik denk dat we met dit soort prestaties niet veel nieuwe vrienden maken”, geeft Wolff toe. “We worden op alle fronten aangevallen en bij alles wordt een vraagteken gezet. Dat is een ander gevecht dat we moeten voeren, maar ik denk dat je liever dat hebt dan dat mensen medelijden met je hebben”, aldus de Oostenrijker.

Ondanks de grote voorsprong dat het team heeft ten opzichte van de rest, wil Wolff nog niet zeggen dat het kampioenschap al binnen is. “Als we die instelling hadden gehad, dan hadden we geen van de kampioenschappen gewonnen die we hebben gewonnen. We zijn continu zelfkritisch, twijfelen aan onszelf en dat heeft ons voorwaarts gedreven. De kwalificatie was echt goed. Daar valt niets over te zeggen en ik ben ontzettend trots op het team, maar morgen is de race en ik hoop dat we het momentum kunnen meenemen”, aldus de Mercedes-teambaas.