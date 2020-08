Hamilton na poleposition nummer 91: ‘Dit gaat nooit vervelen’

Lewis Hamilton moest er diep voor gaan – en een paar keer diep ademhalen – maar pakte op Silverstone alweer zijn 91ste poleposition in de Formule 1. “Dit gaat nooit vervelen.”

Makkelijk ging het dus niet, met Hamilton die in Q2 zelfs spinde en dat deel van de kwalificatie daarna op drie tienden van teamgenoot en titelrivaal Valtteri Bottas afsloot. Wel waren de Mercedes-rijders los van de rest, en dus werd ook de strijd om pole weer een tweestrijd.

Hamilton sloeg in het beslissende deel van de kwalificatie gelijk toe, met een rondje dat anderhalf tiende sneller was dan dat van Bottas. En in zijn laatste vliegende ronde wist hij nog eens drie tienden te vinden, met Bottas die ook nog wel wat vond, maar op 0.313 seconde bleef steken.

“Valtteri heeft me het hele weekend al tot de limiet gepusht”, vertelt Hamilton, die het zichzelf naar eigen zeggen ook niet makkelijk had gemaakt: “Ik deed voor de kwalificatie namelijk wat aanpassingen aan de auto en die maakten het er juist niet beter op.”

Het was, ook met de hevige wind op Silverstone, dus ‘worstelen geblazen’. “En juist in de kwalificatie gaat het om vertrouwen.” Zijn spin in Q2 was dus niet fijn. “Maar ik wist mezelf te hervinden door een paar keer diep adem te halen.”

“Mijn eerste Q3-ronde was daarna goed, en mijn tweede nog beter”, zegt Hamilton, voor wie allebei zijn Q3-rondjes overigens goed genoeg waren voor pole. Pole nummer 91, in dit geval: “Dit gaat nooit vervelen, dat is me wel duidelijk.”

Teamgenoot Bottas zal er daarentegen wel eens genoeg van hebben zo vaak net wat te kort te komen op Hamilton, met de Fin die het ‘tot Q3 een vrij goede kwalificatie’ noemt. “In Q3 gleed de achterkant van de auto echter wat meer, terwijl Lewis juist meer tijd vond. Hij reed heel goed en verdient deze pole.”

Gevraagd of het zondag weer een tweestrijd wordt – met Red Bulls Max Verstappen derde op een seconde – knikt Bottas dat hij denkt van wel. Of hij het dan van de strategie moet hebben? “Mijn long runs waren goed, dus er zijn kansen. Lewis won hier in 2019 met een andere strategie, dus wie weet.”