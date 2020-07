Hamilton: ‘Hoop nog wel een paar jaar door te gaan, zolang ik op dit niveau kan blijven’

Lewis Hamilton ziet zichzelf nog wel ‘een paar jaar’ doorgaan in de Formule 1, met de coronapauze die hem naar eigen zeggen misschien zelfs wel nieuwe energie heeft gegeven om er nog een paar extra seizoenen aan vast te plakken.

Hamilton (35) is aan zijn laatste contractjaar bezig bij Mercedes. De Brit heeft altijd zijn intentie uitgesproken na 2020 door te gaan, en doet dat ook nu weer aan de vooravond van zijn thuiswedstrijd op Silverstone. Een thuisrace die hij moet rijden zonder publiek, maar Hamilton sluit zeker niet uit zijn fans volgend jaar alsnog op een optreden te trakteren.

“Je kan niks garanderen, maar ik ben van plan om hier volgend jaar weer te zijn”, verklaart de zesvoudig wereldkampioen. Hoe lang hij nog doorgaat in de Formule 1, weet hij niet, maar misschien wel langer dan ook hijzelf eerst dacht. “Door het coronavirus is alles namelijk een beetje stil komen te liggen en dat heeft me hernieuwde energie gegeven om misschien wel langer door te gaan.”

Voorwaarde voor een verblijf na 2020 is voor Hamilton wel dat hij op ‘dit niveau’ kan blijven presteren. “Op een gegeven moment zullen mijn fysieke en mentale gezondheid immers minder worden”, weet Hamilton, maar: “Ik hoop hier nog wel te zitten voor de komende jaren”, klinkt het strijdvaardig.

Als Hamilton dit jaar kampioen wordt, evenaart hij het recordaantal van zeven wereldtitels van Michael Schumacher. De Brit is daarbij ook nog maar vijf zeges verwijderd van het evenaren van Schumachers record van 91 overwinningen. Volgens Ross Brawn, die met beide heren heeft gewerkt, gaat Hamilton Schumachers records zeker breken. “Hij is meedogenloos, uitzonderlijk, een machine.”

