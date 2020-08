Ricciardo na ‘maximale’ P8: ‘Was makkelijk een foutje te maken’

Daniel Ricciardo denkt dat de achtste startplek het maximale was op Silverstone. De Australiër zegt dat de omstandigheden vandaag compleet anders waren dan gisteren waardoor het makkelijk was om een foutje te maken.

Of de achtste tijd ook echt het maximale was voor Ricciardo? “Ja dat gevoel heb ik wel, laatste ronde was vrij clean”, zegt de Aussie. “Het was vandaag makkelijk een foutje te maken, zeker met die wind, maar ik heb het gevoel dat het een verstandig en clean rondje was en ik het meeste eruit heb gehaald. Ik ben er best tevreden mee”, aldus de Renault-coureur.

Waar het gisteren nog bloedheet was op Silverstone met asfalttemperaturen van zo’n vijftig graden, was het vandaag in verhouding een stuk koeler. “De omstandigheden waren compleet anders dan gisteren”, merkte Ricciardo. “De wind stond ook een andere kant op en de baan was een stuk kouder. Gisteren was hot and beautiful, voor morgen is er geloof ik nog klein beetje kans op regen, maar geen idee wat weer gaat doen, al zal het dichterbij vandaag dan vrijdag liggen. Een hete race met veel bandenslijtage zou interessant zijn, maar ik denk dat we dat volgende week misschien wel krijgen met zachtere bandencompounds en het weer”, aldus Ricciardo.

Zowel in Q1 als Q2 had Ocon nog de overhand en leek de Fransman Ricciardo te kunnen verslaan, maar in Q3 wist de Australiër toch nog dat kleine beetje te vinden. “Ik had een grote zandzak mee aan boord!”, grapt hij. “Nee, het ging niet vanzelf dit weekend. Het was allemaal een beetje onvoorspelbaar door de wind en de hoge snelheden op circuit. Ik moest nog een rondje doen waar ik echt blij mee was. Ik geloof natuurlijk in mezelf, moest nog dat ene rondje doen dat echt goed was en dat deed ik toen het telde”, besluit hij.