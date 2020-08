Norris over P5 in kwalificatie: ‘Zonder twijfel een van mijn beste rondjes ooit’

Lando Norris start zijn eerste van twee thuisraces vanaf plek 5. De Britse jongeling wist zich achter de drie topteams als ‘best of the rest’ te kwalificeren. Voor Norris was het een wisselvallig kwalificatie. “Het was een beetje slordig, het duurde even voor ik het goede ritme te pakken had.”

Lando Norris staat op zaterdagnamiddag met een goed gevoel de pers te woord. “Ik ben erg blij, al was het een beetje een slordige kwalificatie. Tijdens Q1 belandde ik naast de baan, waardoor ik mij ritme een beetje kwijt was”, legt de Brit uit. “Het duurde even voor ik het goede ritme opnieuw te pakken had, dat lukte gelukkig uiteindelijk in Q3.”

Lees ook: Verstappen: ‘Je hebt een kans om mee te vechten als je vanaf plek drie start’

In de laatste fase van de kwalificatie snelde Norris naar de vijfde startplek, op 1,479 van polesitter Hamilton. “In Q3 slaagde ik erin een goed rondje te rijden, zonder twijfel een van mijn beste rondjes ooit. Ik ben extra blij dat dat net hier lukt,” doelt Norris op zijn home Grand Prix, “maar morgen is natuurlijk pas de belangrijke dag.”

Of een podium mogelijk is in zijn thuisrace, wordt Norris gevraagd. “Dan denk ik dat er een paar mensen moeten crashen of straffen krijgen”, is hij realistisch. “Als je naar Mercedes kijkt, zij zitten op een ander niveau… Ik ga niet zeggen dat het niet mogelijk is, maar als je naar onze snelheid kijkt dan denk ik niet dat er iets magisch gaat gebeuren. Als ik kan finishen waar ik start, dan ben ik tevreden”, besluit de Brit.

Lees ook: Stroll had op meer gehoopt dan P6: ‘Hadden gisteren grote marge naar de rest’