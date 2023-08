AlphaTauri viert de terugkeer van Daniel Ricciardo in de Formule 1 – en bij het team – met een bijzondere actie. De debuutwagen van de Australiër, de STR7 uit 2012, wordt samen met andere zaken geveild voor het goede doel Wings for Life. Speciaal daarvoor toog Ricciardo donderdagavond mét de auto naar de Amsterdamse grachten.

Ricciardo gaf met de STR7 vorm aan een bijzondere reünie: het is de bolide waar hij elf jaar geleden al in reed. De bolide ook waarin hij debuteerde. En dus een wagen met betekenis voor hem, zo vertelde hij donderdagavond. “Ik weet nog hoe de STR7 gestart werd voor mijn debuutrace, dat gaf me kippenvel. Ik heb altijd veel vertrouwen gehad in die auto.”

Niet alleen zijn auto, ook andere objecten van de dit seizoen in de Formule 1 teruggekeerde Australiër gaan onder de hamer van de zogeheten ‘A Decade of Daniel’-veiling. Het is de tweede van in totaal vijf veilingen die het team en het veilingplatform samen organiseren dit jaar.

Ook toen Ricciardo dit seizoen bij AlphaTauri overigens nog niet Nyck de Vries had vervangen, waren er in de eerste veiling al items van hem te bemachtigen. “Het is geweldig om racefans de kans te geven om bijzondere objecten uit de eerste jaren van mijn loopbaan te bezitten”, meent de Australiër.

Tot de beschikbare items behoren bijvoorbeeld een gesigneerd racepak en balaclava van uit 2013. Daarnaast worden vanuit Toro Rosso en AlphaTauri onder andere de STR4 mock-up auto uit 2009, een versnellingsback van de STR8 en een complete pre-season racekit van Max Verstappen uit het seizoen 2016 aangeboden.

De veiling duurt nog tot 3 september. De eerste veiling brak overigens alle records bij Catawiki, zo laat het bedrijf weten. Het trok meer dan 200.000 unieke bezoekers, van Japan tot Hawaï en telde meer dan 2500 biedingen. De drie nog resterende veilingen zijn in september, november en december. FORMULE 1 Magazine nam dit voorjaar al een kijkje in Faenza voor een reportage over de eerste veiling.

Gevraagd naar hoe bijzonder de STR7 als pronkstuk van deze nieuwe veiling is, weet Marc Jans het antwoord. “Heel bijzonder. En die auto heeft nu niet alleen het asfalt getrotseerd, maar ook de Amsterdamse grachten”, aldus de Nederlandse F1-expert van Catawiki.

