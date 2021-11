Met drie races te gaan begint de tijd te dringen voor McLaren, mochten zij nog derde willen worden in het constructeurskampioenschap. Daniel Ricciardo wil de strijd nog niet helemaal opgeven, al vindt hij ook al rust in het feit dat McLaren de strijd zo lang heeft volgehouden.

McLaren stond drie races geleden nog op de derde plek in het constructeurskampioenschap, maar de races in Mexico en Brazilië brachten daar verandering in. Het team scoorde twee weekenden op rij slechts één punt terwijl Ferrari er 18 en 19 pakte. Daardoor staat het Italiaanse team nu met 31,5 punten voorsprong op die derde plek, een belangrijke voor de constructeurs omdat die meer prijzengeld oplevert dan de vierde plek.

Met drie races te gaan staat McLaren voor een grote uitdaging, maar Ricciardo wil zich nog niet helemaal gewonnen geven. “Het is nu zeker een stuk moeilijker”, stelt Ricciardo vast. “Het is pas voorbij als het echt voorbij is, maar Ferrari heeft echt geprofiteerd van de laatste paar weekenden, toen wij allebei incidenten in de eerste ronde hadden.”

“Kijkend naar het seizoen als geheel, dan stond Ferrari er altijd al sinds de eerste race goed bij”, meent Ricciardo. “Zij hadden in het vroege stadium van dit seizoen een paar polepositions. Ik wil niet zeggen… We geven ons nog zeker niet gewonnen, maar we hebben er tot nu toe goed aan gedaan om de strijd vol te houden”, bereidt hij zich toch stiekem voor op het ergste.

“Maar we moeten echt een beter weekend hebben als we nog kans willen maken”, vervolgt de Australiër. “Maar we moeten gewoon ons ding blijven doen en hopelijk pakken we meer punten dan de afgelopen weekenden.”