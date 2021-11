Daniel Ricciardo geeft na zijn tegenvallende veertiende tijd in de kwalificatie in Qatar toe dat hij ‘de laatste paar tienden’ niet kon vinden. De Australiër denkt dat er nog wel flink wat te verbeteren valt: “In sommige bochten kwam in een halve tiende tekort.”

Ricciardo had gehoopt om, net als teamgenoot Lando Norris, Q3 te bereiken, maar daar slaagde hij niet in. De 1:22.597 die hij in Q2 noteerde was echter niet goed genoeg. Hij was enkel sneller dan George Russell in die sessie en was dan ook uiteraard niet tevreden met zijn resultaat.

“Het was natuurlijk geen geweldige sessie, wat betreft mijn positie”, blikt Ricciardo terug op de kwalificatie. “Ik had graag wat competitiever geweest, maar ik kon die laatste paar tienden gewoon niet vinden. Het voelde alsof ik, als ik het zou proberen, wel iets zou winnen maar op een ander deel van de baan tijd zou verliezen.”

Lees ook: Ricciardo: ‘Moeten echt een beter weekend hebben om Ferrari nog te verslaan’

“Ik heb dus nog wel wat te analyseren en wat werk te verrichten om de tijd te vinden”, voegt Ricciardo toe. “Ik denk dat ik overal wel een beetje zou kunnen winnen. Ik maakte geen grote fouten, ik kwam gewoon een halve tiende tekort in sommige bochten”, aldus de Australiër.

Omdat hij veertiende start heeft Ricciardo vrije bandenkeuze voor de start van de race. “We zullen wat proberen voor de race”, blikt hij alvast vooruit. “We hebben een strategische keuze, maar we zitten er natuurlijk ver vandaan.”