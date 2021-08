Daniel Ricciardo staat aan de vooravond van zijn 200e Grand Prix-weekend. Het bereiken van zo’n mijlpaal maakt Ricciardo trots, maar laat hem ook ‘een beetje oud’ voelen. Bovendien blikt hij terug op zijn debuutrace: “Het was surrealistisch.”

In 2011 kreeg de 22-jarige Daniel Ricciardo onverwachts het telefoontje dat hij op het circuit van Silverstone zijn Formule 1-debuut zou maken. Hij zou als Red Bull-junior gaan rijden voor hekkensluiter HRT. Veel meer dan een laatste startplaats en ook de laatste plaats in de race kon de Australiër niet doen, al bleef hij ook na dat resultaat lachen. Nu Ricciardo aan de vooravond van zijn 200e Grand Prix-weekend staat, blikt de 32-jarige coureur uit Perth terug op zijn debuutrace.

Foto: BSR Agency

“Ik kreeg een week van tevoren een telefoontje dat ik voor HRT zou racen, een team waar ik helemaal niks van wist, behalve dan dat ze vooral achteraan reden”, zegt hij in de podcast van de Australische Grand Prix, In The Fast Lane. “Het was surrealistisch. Ik zal niet liegen, ik voelde me geïntimideerd door daar aanwezig te zijn. Ik was opgewonden en ik geloofde in mezelf, want ik werd daar niet neergezet puur om me er maar neer te zetten. Maar je hebt al deze wereldkampioenen op de grid en nu ben je plots onderdeel van de 22 auto’s tellende grid, dat is behoorlijk gek. Barrichello gaf me advies in de persconferentie, ik vroeg me echt af wat er gebeurde en waarom hij mijn naam kende”, aldus Ricciardo.

Terug naar het heden zal Ricciardo aankomend weekend in België dus zijn tweehonderdste Formule 1-race rijden. “Ik voel me best trots, maar ook een beetje… oud? Het is veel, heel veel. Ik zal mezelf dus wel een virtuele schouderklop geven.” De McLaren-coureur wordt eraan herinnerd dat er slechts negentien andere coureurs in zijn geslaagd om de mijlpaal van tweehonderd races te halen. Bovendien zal hij aan het einde van dit seizoen de top tien meest ervaren coureurs naderen. “Voor degenen die mijn gezichtsuitdrukkingen niet konden zien tijdens die opsomming, dat was een verbaasd gezicht. Slechts negentien hebben dat bereikt, dat maakt me op een manier wat vrolijker. Ik voel me nu onderdeel van een erfgoed”, lacht Ricciardo, die nog grappend afsluit: “Bedankt dat jullie me oud laten voelen.”

