Ricciardo over teleurstellende Spaanse GP: ‘Hoop dat dit een uitzondering was’

Daniel Ricciardo hoopt dat het teleurstellende weekend van Renault op het Circuit de Barcelona-Catalunya ‘een uitzondering’ was. De Franse renstal scoorde op de Spaanse omloop voor het eerst dit jaar geen punten. “Ik denk dat iedereen zo vertrouwd is met dit circuit dat het heel moeilijk is om iets extra te vinden.”

Tijdens de races op Silverstone maakte Renault indruk met onder meer een vierde plaats voor Daniel Ricciardo. Die prestatie kon het team uit Enstone in Spanje niet herhalen. De Australiër eindigde 11de, zijn teamgenoot kwam als 13de over de finish. “Ik hoop zeker dat dit weekend een beetje een uitzondering was voor ons”, zegt Ricciardo aan Autosport. “Ik denk dat iedereen zo vertrouwd is met dit circuit dat het heel moeilijk is om iets extra te vinden.”

Lees ook: De rollen omgekeerd: Verstappen wuift naar Norris tijdens Spaanse GP

Ondanks een tegenvallend weekend bereidt Ricciardo zich met vertrouwen voor op de derde triple header van het seizoen. “Spa en Monza zijn circuits waar we normaal best sterk zijn, daar zouden we het beter moeten doen en dan kunnen we deze race achter ons laten. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat de auto verbeterd is, en ik ben er nog steeds van overtuigd dat we ieder weekend in de punten kunnen eindigen. Als we in de kwalificatie een halve tiende extra hadden gehad, dan waren we vanuit de punten gestart en daar waarschijnlijk ook geëindigd”, blikt The Honeybadger terug op de Spaanse GP.

“De marges waren klein, we stonden dicht bij de top tien”, vertelt Ricciardo. “Ik heb het gevoel dat het voor ons hier lastiger was dan op Silverstone. Iedereen was competitiever en het is een circuit dat iedereen zo goed kent. Dat maakt het moeilijker om een extra tiende te vinden. Op Spa kan het beter zijn, daar kan je inhalen en iets meer plezier hebben dan hier. Dit is een van die circuits waar het frustrerend is”, besluit de Renault-coureur.

Lees ook: Inbrekers slaan hun slag in woning Gasly: helmen, sieraden en horloges buitgemaakt